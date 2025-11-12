Τιμές σε ψάρια και θαλασσινά: Πόσο κοστίζουν ενόψει χριστουγεννιάτικης νηστείας

Η ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία ψαριών και θαλασσινών ενόψει της νηστείας πριν τα Χριστούγεννα, με τους παραγωγούς και τους εμπόρους να επισημαίνουν ότι οι τιμές εξαρτώνται κυρίως από την ψαριά και τις καιρικές συνθήκες.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στην ιχθυόσκαλα υπάρχει ευρεία γκάμα ειδών: από μικρά και οικονομικά ψαράκια (γαύρος, μαριδάκι) μέχρι μεγαλύτερα είδη για εορταστικά τραπέζια (μπακαλιάροι, κουτσομούρες, κουτσομούρες, καλαμάρια). Όπως σημείωσε ο διευθυντής της ιχθυόσκαλας, Βασίλης Κατσιώτης, πολλά καταστήματα και λαϊκές αγορές έχουν ήδη προμηθευτεί το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς.

Τιμές: Τι να περιμένουν οι καταναλωτές

Οι τιμές διαμορφώνονται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση:

μικρότερα ψάρια (όπως ο γαύρος) βρέθηκαν στα 6-7 ευρώ/κιλό όταν υπάρχει επάρκεια

τα μεγάλα ψάρια κυμαίνονται συνήθως 25-32 ευρώ/κιλό,

με κάποιες επιλογές (π.χ. μπακαλιάρος, καλαμάρι) σε πιο προσιτά επίπεδα 15-20 ευρώ/κιλό.

Ο κ. Κατσιώτης εξήγησε ότι «αν ο καιρός πάει ομαλά, οι τιμές από πέρσι δεν θα διαφοροποιηθούν», καθώς οι αγοραστές δεν προτίθενται γενικά να δώσουν περισσότερα.

Για οικογένειες με περιορισμένο προϋπολογισμό, οι εμπειρογνώμονες της ιχθυόσκαλας συνιστούν μικρότερα ψάρια όπως μαριδάκι, μικρό γαριδάκι, σαρδέλα (όταν υπάρχει επάρκεια) ως προσιτές λύσεις. Όπως ειπώθηκε, «πάντα υπάρχει και φτηνό ψαράκι που μπορούν να φάνε οι καταναλωτές μας».

Οι υπεύθυνοι της ιχθυόσκαλας τόνισαν ότι τα ψάρια που διακινούνται είναι σε άριστη κατάσταση αφού φτάνουν το πρωί και πωλούνται άμεσα ενώ οι εγκαταστάσεις τηρούν κανόνες υγιεινής. Παράλληλα, υπήρξε διευκρίνιση για την προστασία των ειδών καθώς πρέπει να αποφεύγεται η αλιεία γόνου όπως σημειώθηκε.

«Δεν θα δείτε ψάρια τα οποία δεν είναι νόμιμα, οι έλεγχοι μας είναι σταθεροί», γιατί η βιωσιμότητα της αλιείας είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της αγοράς.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, η νηστεία για τα Χριστούγεννα ξεκινά στις 15 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται μία μέρα πριν από τα Χριστούγεννα, δηλαδή στις 24 Δεκεμβρίου.