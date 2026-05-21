Τι θα γίνει με τις τιμές στα ακτοπλοϊκά φέτος το καλοκαίρι

Για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια το καλοκαίρι αλλά και το ποιες είναι οι τιμές στα εισιτήρια, μίλησε στην εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά», ο Δημήτρης Πετρόπουλος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών Γραφείων στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του υπουργείου Ναυτιλίας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με τα τελευταία 1,5 με 2 χρόνια. Σαφώς είναι ακριβές οι μετακινήσεις γιατί υπάρχει πίεση ιδιαίτερη στον κόσμο συνολικά».

Τιμές στα ακτοπλοϊκά: Τι θα γίνει αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση;

Ωστόσο, προς το παρόν «παραμένουν συγκρατημένα», καθώς έχει γίνει «και μια παρέμβαση από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το υπουργείο Οικονομικών ουσιαστικά να επιδοτηθούν κάποιες εκπτώσεις που είναι υποχρεωτικές προς τους ακτοπλόους και αυτό έχει συγκρατήσει προς το παρόν τις τιμές».

Πάντως, τόνισε ότι υπάρχει η εκτίμηση πως αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, «νομίζω ότι θα έχουμε έτσι διαφοροποίηση και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια προς τα πάνω».

Σχετικά με τα αεροπορικά εισιτήρια, «αυτή την στιγμή έχουν μία πορεία-γύρω στο 10 με 15% τουλάχιστον αυξητική στους περισσότερους προορισμούς. Έχουν λιγοστέψει οι προσφορές και βέβαια και στα εισιτήρια που είναι προς το εξωτερικό», επισημαίνοντας ότι «σε πολλές περιπτώσεις σε διάφορες διαδρομές μπορεί να φτάνει και στο 30 και στο 40%. Και μιλάω για τα εισιτήρια της Αδριατικής. Από την Ηγουμενίτσα προς την Ιταλία ή από την Πάτρα».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ