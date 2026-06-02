Τι συμβαίνει με τις τιμές της βενζίνης; Γιατί παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις

Υψηλές, παρά τη μικρή πτώση, παραμένουν οι τιμές της βενζίνης τόσο στα ηπειρωτικά όσο και στα νησιά.

Παρότι οι μειώσεις στις τιμές της χονδρικής αγοράς δεν περνούν άμεσα και στον ίδιο βαθμό στη λιανική, η πορεία των καυσίμων εμφανίζει πλέον με σαφή πτωτική τάση.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να οδηγήσει περισσότερα πρατήρια καυσίμων σε χαμηλότερες τιμές τόσο για την αμόλυβδη βενζίνη όσο και για το πετρέλαιο κίνησης.

Ήδη σε αρκετές περιοχές της Αττικής καταγράφονται τιμές αμόλυβδης κάτω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο, μετά από μια περίοδο έντονων ανατιμήσεων. Παράλληλα, το πετρέλαιο κίνησης διατίθεται πλέον σε αρκετά πρατήρια με τιμές που υποχωρούν κάτω από τα 1,65 ευρώ το λίτρο, επιβεβαιώνοντας τη γενικότερη τάση αποκλιμάκωσης στην αγορά καυσίμων.

Τιμές βενζίνης: Πού υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις

Ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Πρατηριούχων Αττικής μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», επισημαίνοντας ότι οι τιμές κυμαίνονται γύρω από τα δύο ευρώ, αλλά στα νησιά, τα ξεπερνούν.

«Νομίζω ότι είμαστε πάνω από τα 2 ευρώ, αλλά πάντα βλέπουμε την μέση τιμή. Ό,τι τιμές βλέπουμε είναι μέση τιμή. Δηλαδή, κοντά στο 2,10 τη βλέπουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη για παράδειγμα και Πάτρα. Και αν πάμε και στα νησιά κυρίως θα δούμε ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο υψηλότερα. Δηλαδή Κυκλάδες είναι κοντά στο 2,28. Πάνω από το 2,20 βλέπουμε ότι είναι στα Δωδεκάνησα, πολύ υψηλή τιμή, κοντά εκεί στο Ρέθυμνο στα 2,18 και στην Κέρκυρα 2,17 έχουμε αποτυπώσει τις υψηλότερες τιμές», τόνισε.

Η τιμή της βενζίνης (μέση τιμή):

Μεγάλες πόλεις

Αθήνα: 2,089 €/λίτρο

Θεσσαλονίκη: 2,107 €/λίτρο

Πάτρα: 2,105 €/λίτρο

Νησιωτικές και τουριστικές περιοχές

Κυκλάδες: 2,286 €/λίτρο

Δωδεκάνησα: 2,214 €/λίτρο

Ρέθυμνο: 2,181 €/λίτρο

Κέρκυρα: 2,170 €/λίτρο

Όπως τονίζουν οι ιδιοκτήτες πρατηρίων για τις μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές της βενζίνης, το πρόβλημα παραμένει η υψηλή φορολογία, με τον κλάδο να ζητά μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και πρόσθετα μέτρα στήριξης.

Στο θέμα της ενεργειακής κρίσης, άλλωστε, έκανε ξεχωριστή αναφορά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτηση του.

«Γι' αυτό αποφασίσαμε να επεκτείνουμε και για τον Ιούνιο την επιδότηση στο diesel, με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο» έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με πληροφορίες από Mega