Τι συμβαίνει με το bitcoin; Γιατί πέφτει όταν ο χρυσός ανεβαίνει

Το bitcoin υποχώρησε έντονα τις τελευταίες εβδομάδες, χάνοντας περίπου το μισό της αξίας του σε σχέση με τα υψηλά του Οκτωβρίου, όταν η τιμή του είχε ξεπεράσει τα 127.000 δολάρια.

Την Πέμπτη έπεσε προσωρινά κάτω από τα 64.000 δολάρια, για πρώτη φορά μετά από 16 μήνες. Την Παρασκευή κινήθηκε γύρω στα 66.000 δολάρια, περίπου 7% χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τη βουτιά της Πέμπτης, με την αγορά να δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, σύμφωνα με το Associated Press.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με ό,τι περίμενε μέρος της αγοράς. Εδώ και χρόνια προβάλλεται το επιχείρημα ότι το bitcoin θα μπορούσε να λειτουργεί ως «ψηφιακός χρυσός», δηλαδή ως καταφύγιο σε περιόδους έντασης και αβεβαιότητας. Στην πράξη, όμως, το χρήμα κινήθηκε προς τις παραδοσιακές ασφαλείς επιλογές, με τον χρυσό να καταγράφει ισχυρή άνοδο και το bitcoin να ακολουθεί αντίστροφη πορεία.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, ο βασικός λόγος είναι ότι οι επενδυτές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν το bitcoin ως επένδυση υψηλού ρίσκου και όχι ως ασφάλεια. Σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας, πολλοί μειώνουν θέσεις σε πιο ασταθή assets και κατευθύνονται σε επιλογές όπως ο χρυσός ή τα κρατικά ομόλογα. Το ότι ο χρυσός κινείται ανοδικά ενώ το bitcoin πιέζεται, ενισχύει αυτό το μοτίβο αντί να το αναιρεί.

Στο ίδιο κλίμα, το CNN σημειώνει ότι οι εισροές σε επενδυτικά προϊόντα που συνδέονται με το bitcoin, όπως τα ETF, δεν εξελίχθηκαν τόσο δυναμικά όσο προσδοκούσαν οι υποστηρικτές της αγοράς. Παράλληλα, το ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών φαίνεται να έχει περιοριστεί τους τελευταίους μήνες, με αποτέλεσμα χαμηλότερους όγκους συναλλαγών. Όταν οι όγκοι πέφτουν, η τιμή γίνεται πιο ευάλωτη σε απότομες κινήσεις και «αλυσιδωτές» πωλήσεις από ιδιώτες.

Ρόλο έπαιξε και ένα μήνυμα από την Ουάσινγκτον. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σε ακρόαση στο Κογκρέσο ότι το υπουργείο δεν έχει αρμοδιότητα να σταθεροποιεί τις αγορές κρυπτονομισμάτων. Για την αγορά αυτό μεταφράζεται απλά ως απουσία κρατικού μηχανισμού παρέμβασης, σε περίπτωση έντονης αναταραχής.

Τέλος, έχει υποχωρήσει και το θετικό κλίμα που είχε καταγραφεί μετά τις αμερικανικές εκλογές του 2024, όταν η αγορά είχε ποντάρει σε χαλάρωση του ρυθμιστικού πλαισίου μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Η πρόσφατη πτώση έχει σβήσει το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ανόδου.

Η διόρθωση δεν αποτελεί εξαίρεση για την αγορά των κρυπτονομισμάτων, που έχει περάσει κατά καιρούς από μεγάλους κύκλους ανόδου και πτώσης. Αυτό που δείχνει η παρούσα φάση είναι ότι, όταν η διεθνής αβεβαιότητα αυξάνεται, οι επενδυτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον χρυσό ως «καταφύγιο» και το bitcoin ως επένδυση με υψηλό ρίσκο.

Με πληροφορίες από CNN, Associated Press