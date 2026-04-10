Τι ώρα κλείνουν σήμερα Μεγάλη Παρασκευή τα καταστήματα

Ανοιχτά είναι σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, και αύριο, Μεγάλο Σάββατο, τα καταστήματα, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου για το Πάσχα 2026.

Το εορταστικό ωράριο ξεκίνησε την Πέμπτη 2 Απριλίου.

Καταστήματα: Τι ώρα κλείνουν σήμερα Μεγάλη Παρασκευή

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε:

Μ. Παρασκευή 10/04/2026 13.00 – 19.00

Μ. Σάββατο 11/04/2026 09.00 – 15.00

ΠΑΣΧΑ 12/04/2026 ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα 13/04/2026 ΑΡΓΙΑ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά ανέφερε, σε ανακοίνωσή του:

Μ. Παρασκευή 10/4: 1.00 μ.μ. – 7.00 μ.μ.

Μ. Σάββατο 11/4: 9.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.

Τη Δευτέρα 13 Απριλίου τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Από την Τρίτη 14 Απριλίου, επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα του Πειραιά.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά, «προσκαλεί τους καταναλωτές να επιλέξουν για τις πασχαλινές αγορές τους τα καταστήματα του Πειραιά, να βιώσουν την ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα της πόλης μας, να ανακαλύψουν τις μοναδικές τιμές και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει η πειραϊκή αγορά και να απολαύσουν την ποικιλία, την προσωπική εξυπηρέτηση, την άνεση των αγορών τους και τη ζεστή φιλοξενία μέσα σε ένα γιορτινό αισιόδοξο κλίμα».

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης τόνισε πως: