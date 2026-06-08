Τι είναι το Posokanei και πότε ανοίγει

Εντός του Ιουνίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα Posokanei, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν τιμές προϊόντων και να εντοπίζουν τις πιο οικονομικές επιλογές στην αγορά.

Η πλατφόρμα θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να βλέπουν τις τιμές προϊόντων ανά κατηγορία, συγκρίνοντας περίπου 6.000 έως 7.000 κωδικούς από σχεδόν 150 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων.

Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες θα μπορούν εύκολα να εντοπίσουν ποιο προϊόν διατίθεται στη χαμηλότερη τιμή, διευκολύνοντας τις αγορές τους.

Η νέα υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης που θυμίζει τη λειτουργία της πλατφόρμας e-katanaloti, παρέχει επίσης τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, στην πλατφόρμα θα αξιοποιούνται και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διενέργεια ελέγχων στην αγορά. Στόχος είναι ο εντοπισμός φαινομένων αισχροκέρδειας, καθώς και ύποπτων αυξήσεων στις τιμές των προϊόντων.

Με πληροφορίες από ΑΝΤ1 και Mega