Τι αλλάζει σε βενζίνη και diesel με τα νέα μέτρα: Γιατί δεν πέφτουν οι τιμές

Μείωση στις τιμές των καυσίμων αναμένεται τις επόμενες ημέρες, μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τα ελληνικά διυλιστήρια για παρέμβαση στην τιμή διάθεσης των καυσίμων.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, η παρέμβαση εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μείωση περίπου 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, με τις τεχνικές λεπτομέρειες να απομένουν προς διευκρίνιση.

Γιατί οι τιμές σε βενζίνη και diesel παραμένουν ψηλά

Παρά το γεγονός ότι η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου έχει επιστρέψει στα επίπεδα πριν από την κρίση στη Μέση Ανατολή, οι τιμές στην αντλία παραμένουν αυξημένες. Ο κ. Παπαγεωργίου εξήγησε ότι η εικόνα αυτή οφείλεται στη μεγάλη διαφορά μεταξύ της τιμής του αργού και των διυλισμένων προϊόντων (crack spread), καθώς η αυξημένη θερινή ζήτηση στη Νότια Ευρώπη δεν καλύπτεται πλήρως από την προσφορά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται σήμερα στα 1,98 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στα 1,84 ευρώ, με πιθανότητα νέας μικρής αύξησης μετά την επόμενη τιμολόγηση των διυλιστηρίων. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι μετά την εφαρμογή της συμφωνίας η τιμή της βενζίνης θα μπορούσε να υποχωρήσει ακόμη και κάτω από τα 1,90 ευρώ το λίτρο.

Ο πρόεδρος των πρατηριούχων υποστήριξε ότι πρόκειται για μια άμεση παρέμβαση που δεν έχει εφαρμοστεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνοντας πως τα πρατήρια έχουν ήδη απορροφήσει μέρος των πρόσφατων αυξήσεων, περιορίζοντας τα περιθώρια κέρδους τους ώστε να συγκρατήσουν τις τιμές.

Τα νέα μέτρα για βενζίνη και diesel

Υπενθυμίζεται ότι μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε, από το βήμα της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, η πρόσφατη κρίση στον Κόλπο και οι καταστροφές σε διυλιστήρια της ευρύτερης περιοχής προκάλεσαν νέες πιέσεις στις τιμές της βενζίνης και του diesel σε ολόκληρη την Ευρώπη, λόγω της μειωμένης παραγωγής και της αυξημένης εποχικής ζήτησης.

Στο πλαίσιο αυτό, γνωστοποίησε ότι, έπειτα από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια, συμφωνήθηκε η συμβολή τους στη χρηματοδότηση παρεμβάσεων με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών.

Η συμφωνία προβλέπει μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο και του diesel κατά 5 λεπτά ανά λίτρο έως το τέλος Αυγούστου. Όπως διευκρίνισε ο κ. Μητσοτάκης, οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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