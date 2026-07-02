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Θερινές εκπτώσεις 2026: Ποια Κυριακή θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Λίγες ημέρες απομένουν για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων - Έως πότε θα ισχύουν

The LiFO team
The LiFO team
ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2026 Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις 2026 στην ελληνική αγορά, οι οποίες- όπως κάθε χρόνο- θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου.

Επιπλέον, την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19/7, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη ημέρα είναι από τις 11:00 έως τις 20:00.

Θερινές εκπτώσεις 2026: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά το διάστημα των 30 ημερών που προηγήθηκαν της πρώτης έκπτωσης, η οποία για τις φετινές θερινές εκπτώσεις ξεκινά στις 13 Ιουλίου.

Σύμφωνα και με τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας (ΥΑ 66877/30-8-2024), η μείωση της τιμής μπορεί να αναγράφεται ως ποσοστό έκπτωσης, ως συγκεκριμένο ποσό έκπτωσης ή με παράθεση της νέας και της προγενέστερης τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται πάντοτε η προγενέστερη τιμή, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Επισημαίνεται ακόμη ότι ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τις 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της μείωσης. Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε από την έναρξη της διάθεσής τους, ενώ στις περιπτώσεις διαδοχικών μειώσεων τιμών ισχύουν οι ειδικές προβλέψεις της νομοθεσίας.

 
 
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