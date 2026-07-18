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Θερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο, Κυριακή - Το ωράριο

Η λειτουργία των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων είναι προαιρετική

The LiFO team
The LiFO team
ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
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Ανοικτά θα είναι αύριο, Κυριακή 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα, στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων.

Η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Το προτεινόμενο ωράριο είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, ωστόσο οι ώρες λειτουργίας διαμορφώνονται από τις κατά τόπους εμπορικές ενώσεις και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Έτσι, τα περισσότερα μικρομεσαία εμπορικά καταστήματα αναμένεται να εξυπηρετήσουν το κοινό έως περίπου τις 18:00, ενώ πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες εμπορικές αλυσίδες αναμένεται να παραμείνουν ανοικτά έως τις 20:00.

Οι πρώτες ημέρες των θερινών εκπτώσεων καταγράφουν διαχρονικά αυξημένη κίνηση στις εμπορικές αγορές, ενώ η πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου αποτελεί για τους εμπόρους μια επιπλέον ευκαιρία προσέλκυσης καταναλωτών.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η εμπορική κίνηση της αυριανής ημέρας θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό τόσο από την τουριστική επισκεψιμότητα όσο και από τις καιρικές συνθήκες. Οι υψηλές θερμοκρασίες που προβλέπονται ενδέχεται να περιορίσουν την προσέλευση κατά τις μεσημβρινές ώρες, με την αγορά να εκτιμά ότι μεγαλύτερη κινητικότητα θα καταγραφεί το πρωί και αργά το απόγευμα.

Θερινές εκπτώσεις 2026: Όσα πρέπει να προσέξετε

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), με αφορμή την εκπτωτική περίοδο, υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις ότι σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά και η προγενέστερη τιμή του προϊόντος, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε κατά τις 30 ημέρες πριν από την πρώτη εφαρμογή της έκπτωσης.

Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται είτε ως ποσοστό έκπτωσης, είτε ως συγκεκριμένο ποσό, είτε με αναγραφή της νέας και της προγενέστερης τιμής ή της διαγραμμένης παλαιάς τιμής, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, σε δήλωσή του επισημαίνει ότι οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν σημαντική περίοδο για το ελληνικό εμπόριο, καθώς προσφέρουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα ενίσχυσης του κύκλου εργασιών τους και στους καταναλωτές την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν αγορές σε πιο συμφέρουσες τιμές. Όπως τονίζει, προϋπόθεση για την επιτυχία της εκπτωτικής περιόδου αποτελεί η τήρηση της νομιμότητας, η διαφάνεια στις τιμές και η διατήρηση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Την ίδια ώρα, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για την Κυριακή, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές και διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, την κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας.

 
 
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