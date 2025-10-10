Τέλη κυκλοφορίας: Ξεκίνησε το «σαφάρι» στα ανασφάλιστα οχήματα – Ποιοι θα πληρώσουν πρόστιμα έως 1.000 ευρώ

Οι πρώτοι διασταυρωτικοί έλεγχοι για οχήματα χωρίς ασφάλεια ή απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας ολοκληρώθηκαν, με τα Υπουργεία Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, να αποστέλλουν πάνω από 200.000 ειδοποιήσεις σε ιδιοκτήτες.

Πρόκειται για μια νέα συντονισμένη δράση, που στοχεύει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, τη μείωση των τροχαίων και τη διαμόρφωση μιας πιο υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς.

Τι δείχνουν οι πρώτοι έλεγχοι

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι εντόπισαν οχήματα που κυκλοφορούν χωρίς ασφάλεια, χωρίς πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας ή χωρίς ΚΤΕΟ.

Η διαδικασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ν. 5113/2024, με στόχο να δημιουργηθεί ενιαία βάση δεδομένων για όλα τα οχήματα της χώρας και να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των ιδιοκτητών με τις νόμιμες υποχρεώσεις τους.

Στην πρώτη φάση στάλθηκαν:

108.781 ειδοποιήσεις για μη συμμόρφωση στην ασφάλιση (100.971 σε πολίτες και 7.810 σε νομικά πρόσωπα).

110.037 ειδοποιήσεις για μη καταβολή τελών κυκλοφορίας (101.721 σε πολίτες και 8.316 σε νομικά πρόσωπα).

Πώς ειδοποιούνται οι ιδιοκτήτες

Οι πολίτες ενημερώνονται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr).

Όσοι έχουν καταχωρίσει κινητό ή email, λαμβάνουν ειδοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή από την ΑΑΔΕ, ενώ όσοι δεν διαθέτουν ενεργά στοιχεία επικοινωνίας, ειδοποιούνται ταχυδρομικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν το όχημά τους εμπίπτει στους ελέγχους μέσω του gov.gr (ενότητα Περιουσία και Φορολογία → Οχήματα) ή απευθείας στο oximata.gov.gr

, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet.

Προθεσμία 15 ημερών – Έρχονται τα πρόστιμα

Οι ειδοποιήσεις αφορούν παραλείψεις που εντοπίστηκαν έως τις 25 Αυγούστου 2025.

Οι ιδιοκτήτες έχουν προθεσμία 15 ημερών να συμμορφωθούν, πληρώνοντας τα τέλη ή ασφαλίζοντας το όχημά τους.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, θα πραγματοποιηθούν νέοι διασταυρωτικοί έλεγχοι και όσοι δεν έχουν τακτοποιηθεί θα λάβουν νέα ειδοποίηση με βεβαιωμένο πρόστιμο.

Για ανασφάλιστα οχήματα, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 250 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος.

Για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, τα ποσά καθορίζονται βάσει κατηγορίας οχήματος.

Για πρώτη φορά πραγματοποιείται διασταύρωση δεδομένων από όλα τα μητρώα των αρμόδιων φορέων, όπως της ΑΑΔΕ, του Υπουργείου Μεταφορών, του Επικουρικού Κεφαλαίου και της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ).

Η ενέργεια αυτή έγινε δυνατή χάρη σε διαδικασίες καθαρισμού και ομογενοποίησης δεδομένων, ώστε να εξαλειφθούν οι ασυνέπειες και τα λάθη που ταλαιπωρούσαν τους πολίτες.

Η δράση φιλοδοξεί να τερματίσει τα χρόνια προβλήματα ασυνεννοησίας μεταξύ υπηρεσιών, να διαμορφώσει ενιαίο μηχανισμό ελέγχου και να διασφαλίσει σταθερούς κανόνες για όλους τους οδηγούς.

Όπως σημειώνεται στο κοινό δελτίο Τύπου, στόχος είναι «να διαμορφωθεί ένα αξιόπιστο και δίκαιο πλαίσιο για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και την προστασία όλων των πολιτών».