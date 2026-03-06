Τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα οχήματα: Ξεκίνησε η αποστολή προστίμων – Πώς θα τα δείτε

Περίπου 300.000 πρόστιμα εστάλησαν στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίστηκαν να έχουν ανασφάλιστα οχήματα ή που δεν κατέβαλαν τα τέλη κυκλοφορίας, έπειτα από τρεις προειδοποιητικούς κύκλους.

Συνολικά, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης απέστειλε περισσότερα από 290.000 πρόστιμα. Από αυτά, σχεδόν 125.000 αφορούν ανασφάλιστα οχήματα, με το συνολικό ύψος των προστίμων να φτάνει τα 55 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, περισσότερα από 172.000 πρόστιμα αφορούν οχήματα για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του 2025, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται περίπου στα 54 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega

περίπου 19.000 νομικά πρόσωπα εντοπίστηκαν με παραβάσεις

και οι έλεγχοι βασίστηκαν σε στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς 15 Δεκεμβρίου 2025

Πρόστιμα για τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα οχήματα: Πού θα δείτε το πρόστιμο

Οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν με τρεις τρόπους:

με SMS ή email για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr),

με email από την ΑΑΔΕ για τους υπόλοιπους κατόχους οχημάτων

με συστημένη επιστολή σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική επικοινωνία.

Ακόμη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα πρόστιμα στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι» της πλατφόρμας oximata.gov.gr ή στο gov.gr επιλέγοντας την ενότητα «Περιουσία και φορολογία» και χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet.



Με πληροφορίες από Mega