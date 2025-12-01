Τέλη κυκλοφορίας 2026: Η προθεσμία και τα πρόστιμα

Η αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας ξεκινά.

Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ μπορεί να γίνει μέσω e banking σε ΑΤΜ, υποκατάστημα τράπεζας ή ΕΛΤΑ, έως την 31η Δεκεμβρίου, μιας και δεν προβλέπεται παράταση για φέτος.

Όσο για το ύψος των τελών, παραμένει ίδιο με την περσινή χρονιά, καθώς δεν παρουσιάζονται αλλαγές.

- Για τα ΙΧ που είχαν ταξινομηθεί στην Ελλάδα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2010, τα τέλη κυκλοφορίας εξοφλούνται με βάση τον κυβισμό τους.

- Για τα οχήματα που κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου του 2010 η εξόφληση πραγματοποιούνται με βάση τις εκπομπές CO2 που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας.

- Μερικώς ή πλήρως απαλλάσσονται όσα βγήκαν μετά τον Ιανουάριο του 2021.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής οι ιδιοκτήτες έρχονται αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα.

Το πρόστιμο ισούται:

με 25 τοις εκατό επί των τελών εάν η εξόφληση γίνει τον Ιανουάριο

με 50 τοις εκατό εάν γίνει τον Φεβρουάριο

με 100 τοις εκατό εάν γίνει από 1η Μαρτίου και έπειτα

Τέλη κυκλοφορίας: Πληρωμή χωρίς taxisnet

Για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας χωρίς taxisnet, ακολουθεί βήμα - βήμα η διαδικασία

Στην πλατφόρμα της myCAR έχουν αναρτηθεί τα ειδοποιητήρια για τα τέλη με τους ιδιοκτήτες ν α μπορούν να τα εξοφλήσουν χωρίς τους κωδικού

Είσοδος στην ιστοσελίδα ΑΑΔΕ Επιλογή «Ψηφιακές υπηρεσίες» Επιλογή «myCAR» Επιλογή «τέλη κυκλοφορίας χωρίς taxisnet» Εισάγουμε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας οχήματος και έτος τελών κυκλοφορίας Εκτυπώνουμε το ειδοποιητήριο και ακολουθούμε τη διαδικασία πληρωμής

Η πλατφόρμα myCAR

Στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ υπάρχουν δύο εφαρμογές:

Η πρώτη είναι τα «Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων», όπου οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι οχημάτων έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης για:

πληροφορίες για τα οχήματά τους,

τους κωδικούς πληρωμής τελών κυκλοφορίας για αυτά,

τους κωδικούς πληρωμής σε υπολογιστικό φύλλο (excel), σε περίπτωση πλήθους οχημάτων

να λάβουν τη σχετική βεβαίωση για οχήματα ιδιοκτησίας τους προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν για μεταβίβαση οχήματος, εξαγωγή οχήματος στο εξωτερικό, επαναταξινόμηση οχήματος

πιθανή οφειλή για τα Τέλη Κυκλοφορίας

Η δεύτερη, έχει τίτλο «Ψηφιακή Ακινησία/Κυκλοφορία» και σε αυτή, οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι οχημάτων έχουν τη δυνατότητα:

να θέσουν επιβατικά και δίκυκλα Ιδιωτικής Χρήσης οχήματα σε ψηφιακή ακινησία,

να άρουν την ψηφιακή ακινησία,

να ανακτήσουν ήδη υποβληθείσες δηλώσεις

Σημειώνεται, ότι προκειμένου τα οχήματα να τεθούν σε ψηφιακή ακινησία/κυκλοφορία, θα πρέπει να βρίσκονται σε κυκλοφορία/ακινησία, αντίστοιχα, και οι πινακίδες και τα υπόλοιπα στοιχεία κυκλοφορίας τους να βρίσκονται στην κατοχή των ιδιοκτητών τους.