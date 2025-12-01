Τέλη κυκλοφορίας 2026: Η προθεσμία και τα πρόστιμα

Η αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας ξεκινά.
Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ μπορεί να γίνει μέσω e banking σε ΑΤΜ, υποκατάστημα τράπεζας ή ΕΛΤΑ, έως την 31η Δεκεμβρίου, μιας και δεν προβλέπεται παράταση για φέτος.
Όσο για το ύψος των τελών, παραμένει ίδιο με την περσινή χρονιά, καθώς δεν παρουσιάζονται αλλαγές.
- Για τα ΙΧ που είχαν ταξινομηθεί στην Ελλάδα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2010, τα τέλη κυκλοφορίας εξοφλούνται με βάση τον κυβισμό τους.
- Για τα οχήματα που κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου του 2010 η εξόφληση πραγματοποιούνται με βάση τις εκπομπές CO2 που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας.
- Μερικώς ή πλήρως απαλλάσσονται όσα βγήκαν μετά τον Ιανουάριο του 2021.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής οι ιδιοκτήτες έρχονται αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα.
Το πρόστιμο ισούται:
- με 25 τοις εκατό επί των τελών εάν η εξόφληση γίνει τον Ιανουάριο
- με 50 τοις εκατό εάν γίνει τον Φεβρουάριο
- με 100 τοις εκατό εάν γίνει από 1η Μαρτίου και έπειτα
Τέλη κυκλοφορίας: Πληρωμή χωρίς taxisnet
Για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας χωρίς taxisnet, ακολουθεί βήμα - βήμα η διαδικασία
Στην πλατφόρμα της myCAR έχουν αναρτηθεί τα ειδοποιητήρια για τα τέλη με τους ιδιοκτήτες ν α μπορούν να τα εξοφλήσουν χωρίς τους κωδικού
- Είσοδος στην ιστοσελίδα ΑΑΔΕ
- Επιλογή «Ψηφιακές υπηρεσίες»
- Επιλογή «myCAR»
- Επιλογή «τέλη κυκλοφορίας χωρίς taxisnet»
- Εισάγουμε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας οχήματος και έτος τελών κυκλοφορίας
- Εκτυπώνουμε το ειδοποιητήριο και ακολουθούμε τη διαδικασία πληρωμής
Η πλατφόρμα myCAR
Στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ υπάρχουν δύο εφαρμογές:
Η πρώτη είναι τα «Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων», όπου οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι οχημάτων έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης για:
- πληροφορίες για τα οχήματά τους,
- τους κωδικούς πληρωμής τελών κυκλοφορίας για αυτά,
- τους κωδικούς πληρωμής σε υπολογιστικό φύλλο (excel), σε περίπτωση πλήθους οχημάτων
- να λάβουν τη σχετική βεβαίωση για οχήματα ιδιοκτησίας τους προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν για μεταβίβαση οχήματος, εξαγωγή οχήματος στο εξωτερικό, επαναταξινόμηση οχήματος
- πιθανή οφειλή για τα Τέλη Κυκλοφορίας
Η δεύτερη, έχει τίτλο «Ψηφιακή Ακινησία/Κυκλοφορία» και σε αυτή, οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι οχημάτων έχουν τη δυνατότητα:
- να θέσουν επιβατικά και δίκυκλα Ιδιωτικής Χρήσης οχήματα σε ψηφιακή ακινησία,
- να άρουν την ψηφιακή ακινησία,
- να ανακτήσουν ήδη υποβληθείσες δηλώσεις
Σημειώνεται, ότι προκειμένου τα οχήματα να τεθούν σε ψηφιακή ακινησία/κυκλοφορία, θα πρέπει να βρίσκονται σε κυκλοφορία/ακινησία, αντίστοιχα, και οι πινακίδες και τα υπόλοιπα στοιχεία κυκλοφορίας τους να βρίσκονται στην κατοχή των ιδιοκτητών τους.