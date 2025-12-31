Τέλη κυκλοφορίας 2026: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την πληρωμή τους - Η διαδικασία

Εκπνέει, σήμερα Τετάρτη (31/12), η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026.

Όπως έχει γίνει ξεκάθαρο από το υπουργείο Οικονομικών, δεν προβλέπεται παράταση και η εκπρόθεσμη αποπληρωμή των ποσών, που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα myCar της ΑΑΔΕ, συνοδεύεται από το ανάλογο πρόστιμο.

Αν και τα τέλη κυκλοφορίας παρέμειναν αμετάβλητα, από φέτος υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στα πρόστιμα, τα οποία μπορεί να φτάνουν στο 25% έως και 100% του ποσού.

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πώς θα τα πληρώσετε

Τα τέλη κυκλοφορίας μπορούν να πληρωθούν σε τράπεζες ή ΕΛΤΑ χρησιμοποιώντας το ειδοποιητήριο ή online μέσω τραπεζικής εφαρμογής και e-banking, καθώς το έντυπο περιλαμβάνει QR Code και αριθμό RF.

Παράλληλα, υπάρχει και η δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα, εφάπαξ ή με 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Πληρωμή χωρίς κωδικούς taxisnet

Α) Για όσους δεν διαθέτουν κωδικούς TAXISnet, η διαδικασία είναι απλή:

Εισάγετε τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Β) Ωστόσο, αν έχετε κωδικούς TAXISnet, τότε η εκτύπωση γίνεται μέσω πλατφόρμας myCAR. Εκεί οι ιδιοκτήτες θα βρουν πληροφορίες για όλα τα οχήματά τους, κωδικούς πληρωμής για ετήσια και αναλογικά τέλη και τη δυνατότητα λήψη βεβαίωσης μη οφειλής για μεταβίβαση ή εξαγωγή οχήματος.

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Τα νέα κλιμακωτά πρόστιμα

Το νέο σύστημα κυρώσεων προβλέπει κλιμακωτά πρόστιμα, ανάλογα με την καθυστέρηση της εξόφλησης από τον υπόχρεο.

Συγκεκριμένα, με το νέο σύστημα:

Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2025, οι κάτοχοι υποχρεούνται να πληρώσουν επιπλέον 25% από το ποσό των τελών κυκλοφορίας 2025.

Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου του 2025, θα επιβαρυνθούν με το 50% του ποσού.

Από την 1η Μαρτίου 2025 τα ποσά των τελών κυκλοφορίας που διπλασιάζονται.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ. Έτσι, για τέλη ύψους 100 ευρώ, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει 130 ευρώ αν καθυστερήσει έως τον Ιανουάριο, 150 ευρώ αν εξοφλήσει τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά.