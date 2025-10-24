Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες και οι ώρες πληρωμής για τα Ταμεία

Πλησιάζουν οι ημερομηνίες πληρωμών για τις κύριες συντάξεις του Νοεμβρίου, με τον e-ΕΦΚΑ να παρουσιάζει το αναλυτικό οργανόγραμμα για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, με τις πρώτες καταθέσεις να είναι διαθέσιμες στα ΑΤΜ από την ερχόμενη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου.

Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων, όπως έκανε γνωστό ο e-ΕΦΚΑ, ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται κατά αυτόν τον τρόπο.

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Η ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ

«Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου».

Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ μετά τις 17:00 το απόγευμα.

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Από το 2026 νέες αυξήσεις

Παράλληλα, οι συνταξιούχοι θα δουν σημαντικές αλλαγές από τον Ιανουάριο του 2026:

Μερική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Νέος μηχανισμός αυξήσεων με βάση ΑΕΠ και πληθωρισμό, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά.

Πάγωμα της Εισφοράς Αλληλεγγύης για 200.000 εργαζόμενους συνταξιούχους.

Από το 2027, ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς καταργείται πλήρως, ανοίγοντας τον δρόμο για καθαρές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις.



