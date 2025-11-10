Συντάξεις: Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα

Αρκετοί εργαζόμενοι συνταξιούχοι κινδυνεύουν να χάσουν σημαντικά ποσά από τη σύνταξή τους, έως και 100 ευρώ τον μήνα, μαζί με τα αναδρομικά, επειδή δεν γνωρίζουν ότι πρέπει να υποβάλουν ειδική αίτηση στον e-ΕΦΚΑ.

Η διαδικασία αφορά όσους έχουν συνεχίσει να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους και προβλέπει προσαύξηση στη σύνταξη για όσο διάστημα απασχολήθηκαν. Όπως εξηγούν ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση, πρόκειται για ένα δικαίωμα που παραμένει ουσιαστικά «κρυφό», καθώς ο ΕΦΚΑ δεν έχει ενημερώσει επαρκώς τους δικαιούχους.

Η σχετική πλατφόρμα ενεργοποιήθηκε στις αρχές του 2025, έπειτα από οκτώ χρόνια καθυστέρησης, επιτρέποντας πλέον σε κάθε εργαζόμενο συνταξιούχο να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση για να λάβει την προσαύξηση που δικαιούται — καθώς και τα αναδρομικά.

Συντάξεις: Πώς υπολογίζεται το ποσό της προσαύξησης

Το επιπλέον ποσό προκύπτει βάσει των ποσοστών αναπλήρωσης και των συντάξιμων αποδοχών που αντιστοιχούν στον χρόνο εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση. Η προσαύξηση αρχίζει να καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα της αίτησης, ενώ το ίδιο ισχύει και για την επικουρική σύνταξη.

Ουσιαστικά, ο χρόνος ασφάλισης που «κερδίζει» ο συνταξιούχος όσο εργάζεται, προσμετράται εκ νέου, αυξάνοντας τη μηνιαία σύνταξη. Το τελικό ποσό εξαρτάται από τη διάρκεια της απασχόλησης, τις αποδοχές και τις εισφορές που καταβλήθηκαν.



