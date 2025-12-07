Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ανατροπή με τις πληρωμές - Πότε καταβάλλονται

Πλησιάζει το χρονικό διάστημα που θα πληρωθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026.

Οι πληρωμές των συντάξεων Ιανουαρίου 2026, αυξημένων κατά 2,4%, θα γίνουν φέτος νωρίτερα μέσα στον Δεκέμβριο λόγω των Χριστουγέννων.

Η καταβολή αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται αλλαγές για όσους έχουν προσωπική διαφορά, καθώς και για όσους επιβαρύνονται με την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Αντίθετα, οι επικουρικές συντάξεις για 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους δεν θα λάβουν καμία αύξηση και φέτος.

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Πότε καταβάλλονται

Κύριες Συντάξεις

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ: Πληρωμή την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

ΙΚΑ, Δημόσιο, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: Πληρωμή την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Επικουρικές Συντάξεις

Ιδιωτικού Τομέα & Μη Μισθωτών: Πληρωμή την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Δημοσίου: Πληρωμή την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ποιες και πόσο αυξάνονται

Σύμφωνα με το Mega, οι μηνιαίες αυξήσεις στις συντάξεις είναι: