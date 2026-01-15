Συντάξεις Φεβρουαρίου: Νωρίτερα η πληρωμή

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Φεβρουαρίου, έπειτα από νέα απόφαση του e-ΕΦΚΑ.

Οι αλλαγές επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα καταβολής για τις συντάξεις του Φεβρουαρίου 2026, οι οποίες αναμένεται να πληρωθούν στα τέλη Ιανουαρίου για το σύνολο των δικαιούχων και εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες Ταμείων.

Το σύστημα πληρωμής διατηρείται σε δύο φάσεις. Ωστόσο, τώρα, οι ημερομηνίες πληρωμών είναι σχεδόν συνεχόμενες. όπως προκύπτει από τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ, τα ποσά θα αρχίσουν να πιστώνονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από τα τέλη Ιανουαρίου.

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Αναλυτικό πρόγραμμα πληρωμών ανά Ταμείο

Νέοι συνταξιούχοι (από 1/1/2017 και μετά – ν. 4387/2016)

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις, μέσω ΟΠΣ–ΕΦΚΑ για μισθωτούς και μη μισθωτούς, καταβάλλονται την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026.

Συντάξεις ΙΚΑ

Καταβολή την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2026.

Συντάξεις ΟΑΕΕ – ΟΓΑ – ΕΤΑΑ (μη μισθωτών)

Πληρωμή την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026.

Συντάξεις ΝΑΤ

Καταβολή την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2026.

Συντάξεις Δημοσίου

Πληρωμή την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία καταβάλλονται και οι συντάξεις των υπόλοιπων Ταμείων μισθωτών του ΕΦΚΑ.