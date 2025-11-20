Στη Βουλή ο προϋπολογισμός 2026: Τι προβλέπει για μεσαία τάξη, νέους και οικογένειες με παιδιά

Το οριστικό σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2026, καταθέτουν σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς.

Στη συνέχεια, σε συνέντευξη Τύπου στο ΥΠΕΘΟΟ, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου θα εξειδικεύσει τα βασικά σημεία του νέου προϋπολογισμού.

Κυρίαρχα στοιχεία του τελικού σχεδίου είναι η ενίσχυση του εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά, μέσω μιας εκτεταμένης φορολογικής μεταρρύθμισης.

Προϋπολογισμός 2026: Τι προβλέπει για μεσαία τάξη, νέους και οικογένειες με παιδιά

Οι βασικές οικονομικές προβλέψεις και στόχοι δεν αναμένεται να αποκλίνουν από εκείνους τους οποίους περιείχε το προσχέδιο Προϋπολογισμού το οποίο κατέθεσε τον Οκτώβριο στη Βουλή ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης.

Με βάση το προσχέδιο Προϋπολογισμού για το 2026 προβλέπεται ισχυρή ανάπτυξη, η οποία πρωτίστως βασίζεται στη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, περαιτέρω μείωση της ανεργίας (στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008) και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Παράλληλα, ενσωματώνεται το σύνολο των μέτρων για στήριξη των νέων, των οικογενειών και των συνταξιούχων.

Ειδικότερα, προβλέπεται άνοδος του ΑΕΠ 2,4% το 2026, από 2,2% εφέτος και 2,3% το 2024. Η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί 1,7%, από 1,9% εφέτος και 2,1% το 2024. Η δημόσια κατανάλωση θα αυξηθεί 0,7%, από 1,4% εφέτος και -4,1% το πέρυσι. Οι συνολικές επενδύσεις θα κινηθούν ανοδικά κατά 10,2%, από 5,7% το 2025 και 4,5% το 2024. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα αυξηθούν 4,5%, από 2,2% εφέτος και 1% πέρυσι. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα αυξηθούν 4,6%, από 0,9% εφέτος και 5,5% το 2024. Ενώ, η ανεργία θα μειωθεί στο 8,6%, από 9,1% εφέτος και 10,1% πέρυσι.

Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από τα 249,6 δισ. ευρώ το 2025 σε 260,9 δισ. ευρώ το 2026. Παράλληλα, ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί σε μέσα επίπεδα σε 2,2% το 2026, από 2,6% το 2025.

Σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα διαδραματίσουν τόσο η φορολογική μεταρρύθμιση, όσο και οι λοιπές παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μέσω της διαρθρωτικής αναμόρφωσης της φορολογίας εισοδήματος με έμφαση στους νέους, στις οικογένειες με παιδιά και στη μεσαία τάξη, ενισχύεται άμεσα το εισόδημα των πολιτών. Παράλληλα, η μείωση των συντελεστών συνεπάγεται μεγαλύτερη ωφέλεια για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες με κάθε μελλοντική αύξηση των αποδοχών τους.

Στο πλαίσιο της δημογραφικής φορολογικής μεταρρύθμισης εισάγονται επιπλέον μέτρα με τοπικά χαρακτηριστικά και παρεμβάσεις που σχετίζονται με το στεγαστικό πρόβλημα, όπως η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, η μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, η μείωση της φορολογίας ενοικίων σε συνδυασμό με την επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως, καθώς και η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για τις κατοικίες και άλλα περιουσιακά στοιχεία με απαλλαγή των εξαρτώμενων τέκνων από την ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης. Επιπροσθέτως, ενισχύεται το εισόδημα των συνταξιούχων μέσω της σταδιακής κατάργησης του συμψηφισμού των αυξήσεων των συντάξεων με την προσωπική διαφορά, με την περαιτέρω αύξηση των συντάξεων βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, καθώς και με την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, των ανασφάλιστων υπερηλίκων και των ατόμων με αναπηρία με το ποσό των 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο.

Με βάση το προσχέδιο, το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,6% του ΑΕΠ για το 2025 και σε 2,8% το 2026, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε 0,6% το 2025 και σε -0,1% το 2026.

Σε αυτό το πλαίσιο, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να παρουσιάσει για έκτο συνεχόμενο έτος τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαμορφωθεί σε επίπεδα κάτω του 140%, με την πρόβλεψη να διαμορφώνεται σε 137,6%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.