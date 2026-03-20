Στάσσης: Η ΔΕΗ είναι προστατευμένη από τις επιπτώσεις του πολέμου

Η ΔΕΗ είναι «εξαιρετικά προστατευμένη» από τις επιπτώσεις του πολέμου επεσήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Γιώργος Στάσσης κατά την ενημέρωση χθες των αναλυτών για τα αποτελέσματα του 2025.

Ο κ. Στάσσης δήλωσε μάλιστα βέβαιος για την επίτευξη των στόχων για τη φετινή χρονιά -«δεν αποκλείεται να πάμε και λίγο καλύτερα, εργαζόμαστε ήδη για την περίοδο 2027-2028», είπε- και παρέθεσε 3 παράγοντες στους οποίους εδράζονται οι εκτιμήσεις αυτές:

Πρώτον, δεν γίνονται εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων από την περιοχή, σε αντίθεση με την ενεργειακή κρίση του 2022 οπότε υπήρχε ζήτημα εφοδιασμού.

Δεύτερον, ως προς το θέμα των τιμών: οι πελάτες με σταθερά τιμολόγια που είναι περίπου το 20% του συνόλου είναι πλήρως εξασφαλισμένοι. Και για τους υπόλοιπους, οι τιμές του φυσικού αερίου (που επηρεάζουν το κόστος ηλεκτροπαραγωγής), παρά την άνοδο στα 61 ευρώ ανά μεγαβατώρα που καταγράφηκε χθες στην Ολλανδία, απέχουν πολύ ακόμα από το επίπεδο των 350 ευρώ που είχαν φτάσει το 2022. «Ελπίζω να μην ξαναδούμε τέτοια επίπεδα τιμών, πάντως έχουμε την εμπειρία να τα αντιμετωπίσουμε», ανέφερε ο επικεφαλής της ΔΕΗ.

Τρίτον, η περίοδος είναι ευνοϊκή για την διαμόρφωση των τιμών καθώς βρισκόμαστε στην άνοιξη, η παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών είναι υψηλή και η ζήτηση χαμηλή. Υπάρχει χρόνος μπροστά μας μέχρι την καρδιά του καλοκαιριού οπότε θα έχουμε την επόμενη αιχμή ενώ η αυξημένη ζήτηση φυσικού αερίου για την πλήρωση των αποθηκών στην Ευρώπη εκτιμάται ότι δεν θα επηρεάσει την φετινή χρονιά αλλά το 2027.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο κ. Στάσσης εκτίμησε ότι η ΕΕ θα οδηγηθεί σε μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και σε πιο ομαλή μετάβαση, ενδεχόμενο το οποίο είχε ήδη ληφθεί υπόψη από την ΔΕΗ κατά την κατάρτιση του business plan για την τρέχουσα περίοδο που παρουσιάστηκε πέρυσι στο Λονδίνο.

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο κ. Στάσσης ανέφερε ακόμη ότι:

-Το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της απολιγνιτοποίησης στο τέλος του 2026 θα εφαρμοστεί όπως έχει ανακοινωθεί. Η τελευταία λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα 5 θα λειτουργεί από τις αρχές του 2028 με φυσικό αέριο.

- Είναι σε εξέλιξη οι συζητήσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές για την κατασκευή data center στην Πτολεμαΐδα, υπάρχει πρόοδος αλλά όχι ακόμη κατάληξη.

- Οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας μέσω του δικτύου οπτικών ινών που χτίζει η ΔΕΗ πάνω στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ θα αρχίσουν να διατίθενται στους καταναλωτές τον φετινό Ιούνιο - Ιούλιο. Επί του παρόντος η θυγατρική τηλεπικοινωνιών της ΔΕΗ παρέχει μόνο υπηρεσίες ίντερνετ υψηλών ταχυτήτων. Αντίθετα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για διείσδυση στην κινητή τηλεφωνία.

Επίτευξη στόχων για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ

Παράλληλα η ΔΕΗ ανακοίονωσε λειτουργικά κέρδη ύψους 2 δις. ευρώ και καθαρά κέρδη 450 εκατ., επιτυγχάνοντας τους στόχους που προέβλεπε το επιχειρηματικό σχέδιο.

Όπως ανακοινώθηκε κατά την περασμένη χρονιά οι επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 2,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 87% κατευθύνθηκε σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ευέλικτης παραγωγής και αναβάθμισης των δικτύων διανομής, που αποτελούν τις βασικές περιοχές εστίασης στο πλαίσιο της αξιοποίησης των προκλήσεων και των ευκαιριών από την ενεργειακή μετάβαση.

Η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,2 GW στο τέλος του 2025 από 5,5GW το 2024, αντιπροσωπεύοντας το 58% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου. Στη μεγάλη αυτή αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ συνέβαλε και η σημαντική πρόοδος που καταγράφηκε το δ΄ τρίμηνο 2025 με την ολοκλήρωση έργων συνολικής ισχύος 0,55 GW στην Ελλάδα και 0,27 GW σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία. Η ανάπτυξη του πράσινου χαρτοφυλακίου συνεχίζεται, με την εγκατεστημένη ισχύ να αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στα επόμενα τρίμηνα, καθώς έργα ισχύος 3,7GW βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή ή και σε διαδικασία διαγωνισμού (υποβολή προσφορών). Επιπλέον, το δ' τρίμηνο του 2025, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την κατασκευή των πρώτων σταθμών αποθήκευσης ενέργειας (BESS), και συγκεκριμένα 50MW στην Ελλάδα και 9MW στη Ρουμανία. Πρόκειται, τονίζεται, για έργα τα οποία είναι στρατηγικής σημασίας καθώς προφέρουν ευελιξία και συμβάλλουν στην εξισορρόπηση των ΑΠΕ και την αξιοποίηση της ενέργειας που παράγουν κατά το βέλτιστο τρόπο.

Σε επίπεδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η παραγωγή από ΑΠΕ κατέγραψε αύξηση κατά 12% σε σχέση με το 2024, λόγω της υψηλότερης παραγωγής από αιολικά και φωτοβολταϊκά κατά 39% και 13% αντίστοιχα έναντι του 2024 σε συνέχεια της προσθήκης νέας ισχύος. Η παραγωγή των μεγάλων υδροηλεκτρικών ήταν για ακόμα μία χρονιά σε χαμηλά επίπεδα παραμένοντας ουσιαστικά σταθερή στις 3,4 TWh, με βελτιωμένη εικόνα στο δ΄ τρίμηνο 2025 έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων. Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 6,9 TWh και αντιστοιχεί στο 33% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ. Η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 16% σε σχέση με το 2024 και διαμορφώθηκε σε 2,7 TWh, που αντιστοιχεί στο 13% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ. Το 2026 είναι η τελευταία χρονιά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, ολοκληρώνοντας ένα κομβικό βήμα της στρατηγικής απολιγνιτοποίησης και ενισχύοντας τη μετάβαση της ΔΕΗ προς ένα πιο βιώσιμο, ευέλικτο και αποδοτικό ενεργειακό χαρτοφυλάκιο. Παράλληλα, η παραγωγή από φυσικό αέριο παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη στις 7,7TWh, που αντιστοιχεί στο 37% της συνολικής παραγωγής. Ως αποτέλεσμα, η ένταση των εκπομπών CO2 μειώθηκε κατά περίπου 5% σε σύγκριση με το 2024.

Η στρατηγική μετάβαση του Ομίλου προς ένα βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο και η συνολική ενίσχυση των επιδόσεών του σε θέματα ESG αποτυπώνονται στις νέες αναβαθμίσεις που έλαβε από σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς και οίκους αξιολόγησης (MSCI, S&P Global, EcoVadis, ATHEX ESG, ISS).

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους Euro0,60/μετοχή, που είναι αυξημένο κατά 50% σε σχέση με την εταιρική χρήση του 2024.

Για το 2026 εξάλλου, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τους στόχους που ανακοινώθηκαν στο Capital Markets Day τον Νοέμβριο του 2025, για προσαρμοσμένο EBITDA ύψους Euro2,4 δισ., προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας Euro0,7 δισ. και διανομή μερίσματος ύψους Euro0,80/μετοχή.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα του Ομίλου επιβεβαιώνουν τη συνεπή πρόοδο που καταγράφουμε στην υλοποίηση της στρατηγικής μας και τη σταθερή ενίσχυση της λειτουργικής και χρηματοοικονομικής μας επίδοσης.

Συνεχίζουμε τον μετασχηματισμό του Ομίλου, με έμφαση στην ανάπτυξη καθαρών πηγών ενέργειας, την ενίσχυση της ευελιξίας του ενεργειακού μας χαρτοφυλακίου και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής μέσω στοχευμένων επενδύσεων. Οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του Ομίλου και δημιουργούν σταθερή αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Η εγκατεστημένη ισχύς από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ανέρχεται πλέον σε 7,2 GW, ενώ έργα συνολικής ισχύος 3,7 GW βρίσκονται υπό κατασκευή ή σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης, υποστηρίζοντας τη συνεχιζόμενη επέκταση του χαρτοφυλακίου μας τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση των δραστηριοτήτων δικτύων σε Ελλάδα και Ρουμανία έχει διαμορφωθεί σε Euro5,7 δισ., ενισχύοντας την ορατότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών.

Για το 2026, παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων μας, για EBITDA ύψους Euro2,4 δισ. και καθαρά κέρδη Euro0,7 δισ.»

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

