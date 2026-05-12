Σπίτι μου 2: Ποιοι δικαιούνται την παράταση και «σώζουν» το δάνειο

Εξελίξεις υπάρχουν στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε ο αρχικός χρονικός περιορισμός για την ολοκλήρωση των συμβάσεων δανειοδότησης.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως τις 2 Ιουνίου 2026, θα μπορούν τελικά να ολοκληρωθούν έως τις 31 Αυγούστου 2026 μέσω πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Σημειώνεται πως η ελληνική πρόταση αναθεώρησης κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8 Μαΐου 2026, με στόχο να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση του προγράμματος και η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των δικαιούχων.

Σπίτι μου 2: Γιατί ανακοινώθηκε παράταση

Η κυβέρνηση διευκρινίζει ότι η παράταση αφορά αποκλειστικά ήδη εγκεκριμένους δικαιούχους και όχι νέες αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης είναι απολύτως δεσμευτικές βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου, ενώ η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί απώλεια πόρων και να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των ήδη εγκεκριμένων δανείων.

Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» εμφανίζει υψηλή απορρόφηση, καθώς έχουν εγκριθεί 14.157 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 1,705 δισ. ευρώ, με την απορρόφηση να φτάνει το 88,7%.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης απέστειλε σχετική επιστολή προς τις τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Τα συναρμόδια υπουργεία υποστηρίζουν ότι παρακολουθούν στενά την πορεία του προγράμματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εφαρμογή του και να μη χαθούν ευρωπαϊκοί πόροι λόγω καθυστερήσεων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ