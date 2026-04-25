S&P: Σταθερή η Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα BBB

Σε θετική τροχιά εξακολουθεί να κινείται η πιστοληπτική εικόνα της Ελλάδας, καθώς ο οίκος αξιολόγησης S&P Global Ratings διατήρησε τη χώρα σε επενδυτική βαθμίδα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα της οικονομίας.

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία αξιολόγησή του, ο S&P επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB με σταθερές προοπτικές, δηλαδή ένα σκαλοπάτι πάνω από την επενδυτική βαθμίδα.

Η απόφαση βασίζεται στα πιο πρόσφατα οικονομικά δεδομένα, χωρίς να συνοδεύεται από νέα αναλυτική έκθεση.

Ο οίκος είχε αναβαθμίσει την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους, σηματοδοτώντας την επιστροφή της χώρας σε πιο «ασφαλές» επενδυτικό περιβάλλον μετά από χρόνια κρίσης.





Συγκριτική εικόνα με άλλους οίκους

Στην ίδια κατηγορία αξιολόγησης με τον S&P κινούνται επίσης οι Fitch Ratings, DBRS Morningstar και Scope Ratings, οι οποίοι διατηρούν παρόμοια εικόνα για την ελληνική οικονομία.

Αντίθετα, ο οίκος Moody's αξιολογεί το ελληνικό αξιόχρεο ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα, στο Baa3, δείχνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφοροποιημένες εκτιμήσεις μεταξύ των μεγάλων οίκων για την πορεία της χώρας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ