Σούπερ Μάρκετ: Καμία αύξηση σε 2.000 κωδικούς προϊόντων - Μειώσεις από Σεπτέμβριο

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με το πέρας της κλειστής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ακρίβεια, ανακοίνωσε διατήρηση των τιμών σε 2.000 κωδικούς σε προϊόντα βιομηχανίας και σούπερ μάρκετ.

Στη σύσκεψη με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ καταγράφηκε η θέση ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πρέπει να περάσει στα ράφια. Για τους δύο καλοκαιρινούς μήνες συμφωνήθηκε πλήρης σταθεροποίηση των τιμών, χωρίς καμία νέα αύξηση.

Η σταθεροποίηση των τιμών, όπως διευκρίνισε ο κ. Θεοδωρικάκος αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων που έχουν ήδη μειωθεί κατά 6% τους τελευταίους μήνες, λόγω της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφόν στα κέρδη. Οι επιχειρήσεις δεσμεύτηκαν ότι οι μειώσεις αυτές θα διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Σούπερ Μάρκετ: Μειώσεις τιμών τον Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, ξεκινά η προετοιμασία για την εφαρμογή μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Στόχος, κατά τον υπουργό Ανάπτυξης, είναι «μία δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, που χρησιμοποιούνται καθημερινά από το μέσο νοικοκυριό. Η κυβέρνηση τονίζει ότι η προστασία των καταναλωτών αποτελεί κοινό στόχο με την αγορά».

«Το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη λήγει στις 30 Ιουνίου, με την κυβέρνηση να επιδιώκει ομαλή μετάβαση σε ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας με τους φορείς της αγοράς» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τάκης Θεοδωρικάκος για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ.