Σούπερ μάρκετ: Η λίστα με τα 61 προϊόντα στα οποία μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Ενδεικτική λίστα κατηγοριών με προϊόντα σε σούπερ μάρκετ, που αποτελούν αντικείμενο ελέγχου, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως δήλωσε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, επιβάλλεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους για βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να πωλούνται με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από αυτό που ίσχυε το 2025.

Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου, οπότε και θα αξιολογηθεί, εκ νέου, σε ποια προϊόντα θα συνεχιστεί.

Τα πρόστιμα για παραβάσεις φτάνουν έως τα 5 εκατομμύρια ευρώ και το μέτρο αφορά το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ, τη βιομηχανία και τις εταιρείες διακίνησης προϊόντων. «Είναι ένα αυστηρό μέτρο, αλλά οι συνθήκες το καθιστούν δίκαιο», ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, καλώντας την επιχειρηματικότητα να επιδείξει κοινωνική ευθύνη. «Το κέρδος είναι θεμιτό, η αισχροκέρδεια όχι», σημείωσε.

Σούπερ μάρκετ: Η λίστα με το πλαφόν σε 61 προϊόντα

Παράλληλα απηύθυνε έκκληση προς την αντιπολίτευση να στηρίξει τα μέτρα και προς την ανεξάρτητη αρχή να εντείνει τους ελέγχους στην αγορά, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή του νόμου προς όφελος των πολιτών.

Η ενδεικτική λίστα με τα 61 προϊόντα είναι: