Σήμερα η «Black Friday»: Όλα όσα πρέπει να προσέξετε στις αγορές σας

Ξεκινά σήμερα η Black Friday, με τα εμπορικά καταστήματα να προχωρούν σε σημαντικές εκπτώσεις τιμών στα προϊόντα τους.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Δευτέρα που ακολουθεί την Παρασκευή των μεγάλω προσφορών, θα είναι η Cyber Monday, με τις προσφορές να περιορίζονται μονάχα στις ηλεκτρονικές αγορές.

Black Friday: Τι πρέπει να προσέξετε κατά τη διάρκεια των αγορών σας

Στόχος όλων των καταναλωτών δεν θα πρέπει να είναι μόνο οι οικονομικά συμφέρουσες, αλλά ταυτόχρονα οι έξυπνες και ασφαλείς αγορές.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας συμβουλεύουν σχετικά: