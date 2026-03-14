Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας πωλούνται ακριβότερα η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης

Οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα παραμένουν αυξημένες, με διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή, με την ανοδική πορεία τους να εξαρτάται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων εμφανίζει τις υψηλότερες τιμές στις νησιωτικές περιοχές.

Στην Αττική η μέση τιμή διαμορφώνεται περίπου στα 1,882 ευρώ ανά λίτρο, ενώ στη Θεσσαλονίκη φτάνει τα 1,875 ευρώ ανά λίτρο. Στις Κυκλάδες η τιμή ανεβαίνει σημαντικά, αγγίζοντας τα 2,033 ευρώ ανά λίτρο.

Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 1,988 ευρώ ανά λίτρο, ενώ στην Ευρυτανία η τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται περίπου στα 1,944 ευρώ ανά λίτρο.

Υψηλές τιμές και στο πετρέλαιο κίνησης

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο πετρέλαιο κίνησης, όπου οι τιμές παρουσιάζουν επίσης αυξητικές τάσεις.

Στην Αττική το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται περίπου στα 1,864 ευρώ ανά λίτρο, ενώ στη Θεσσαλονίκη φτάνει τα 1,865 ευρώ ανά λίτρο. Στις Κυκλάδες η τιμή ανεβαίνει στα 1,936 ευρώ ανά λίτρο, στην Ευρυτανία στα 1,913 ευρώ, ενώ στα Δωδεκάνησα αγγίζει τα 1,911 ευρώ ανά λίτρο.

Οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων συνδέονται, σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, με την ένταση στη Μέση Ανατολή και την αστάθεια στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, που επηρεάζουν άμεσα το κόστος της βενζίνης και του πετρελαίου.

