Ρύθμιση παλαιών οφειλών σε έως 72 δόσεις: Πώς να κάνετε αίτηση στην ΑΑΔΕ

Οι φορολογούμενοι, από σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου, έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής των μέτρων για το ιδιωτικό χρέος που ψηφίστηκαν με τον νόμο 5313/2026, έπειτα από πρωτοβουλία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Βασική προϋπόθεση είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση να μην βρίσκονται εκείνη τη στιγμή σε άλλο καθεστώς ρύθμισης.

Ποιες ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν να ενταχθούν

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν βεβαιωμένες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Εφόσον οι συγκεκριμένες οφειλές είχαν ενταχθεί κατά το παρελθόν σε άλλη ρύθμιση, αυτή θα πρέπει να έχει χαθεί έως τις 20 Απριλίου 2026.

Η εξόφληση μπορεί να γίνει σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στις έξι βασικές προϋποθέσεις, για την ένταξη στη ρύθμιση απαιτούνται μεταξύ άλλων τα εξής:

Οι οφειλές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Τυχόν προηγούμενη ρύθμισή τους να έχει απολεσθεί έως τις 20 Απριλίου 2026. Να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, έως και το φορολογικό έτος 2024. Να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την παρέλευση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση. Να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Το ποσό της μηνιαίας δόσης να ανέρχεται τουλάχιστον σε 30 ευρώ.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, μέσω της πύλης myAADE, στη διεύθυνση myaade.gov.gr.

Οι φορολογούμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδρομή:

Ο Λογαριασμός μου, Ρυθμίσεις Οφειλών, Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν. 5313/2026

Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να γίνει μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία εξυπηρέτησης φορολογουμένων my1521.

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση παρέχεται δωρεάν στον αριθμό 1521, από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 07:00 έως τις 20:00.

Η ψηφιακή εξυπηρέτηση λειτουργεί όλο το 24ωρο μέσω της πλατφόρμας my1521, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων → Ρυθμίσεις – Οφειλές / Αιτήσεις Ρύθμισης → Αίτηση Ρύθμισης → Ρυθμίσεις οφειλών και πληρωμή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ