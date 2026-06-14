Ρύθμιση 72 δόσεων: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Η βασική προϋπόθεση για ένταξη

Στη ρύθμιση των 72 δόσεων, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στον «Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής».

«Η πολιτική δεν ασκείται αφ’ υψηλού. Όταν ένας πολίτης θέλει να πληρώσει αλλά δεν μπορεί, όταν μια οικογένεια αγωνιά για το σπίτι της ή μια επιχείρηση δυσκολεύεται να σταθεί στα πόδια της, τότε έχουμε υποχρέωση να παρέμβουμε. Το πρόβλημα τους είναι πρόβλημα μας. Γι’ αυτό σχεδιάζουμε ρυθμίσεις που δίνουν πραγματικές δεύτερες ευκαιρίες και όχι λύσεις στα χαρτιά. Σε αυτή την κατεύθυνση μειώνουμε το κατώφλι του εξωδικαστικού μηχανισμού στα 5.000 ευρώ, διευρύνοντας την πρόσβαση σε περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες. Παράλληλα, προχωρούμε στις 72 δόσεις, αυξάνουμε το ακατάσχετο όριο από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ, δίνουμε τη δυνατότητα απελευθέρωσης δεσμευμένων λογαριασμών και βελτιώνουμε το πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμη παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος από την κρίση και μετά» δήλωσε αρχικά.

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτή η πολιτική αποδίδει. Από την έναρξη λειτουργίας του εξωδικαστικού μηχανισμού έχουν ολοκληρωθεί περισσότερες από 62.600 επιτυχείς ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 19,2 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας βρήκαν έναν δρόμο για να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους και να προχωρήσουν μπροστά. Όσο υπάρχει έστω και ένας πολίτης, μία οικογένεια ή μία επιχείρηση που θέλει να είναι συνεπής αλλά δυσκολεύεται, έχουμε υποχρέωση να αναζητούμε νέες λύσεις» συνέχισε ο κ. Πιερρακάκης.

Ρύθμιση 72 δόσεων: Αφορά περίπου 1,5 εκατ. πολίτες

Η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά στα χρέη μέχρι και το τέλος 2023. Η ένταξη προϋποθέτει ρύθμιση με την πάγια ρύθμιση των νέων οφειλών από 1/1/2024 και μετά. Η ρύθμιση των 72 δόσεων για τα παλαιά χρέη έως το τέλος του 2023 «είναι κάτι που οι πολίτες ζητούσαν εδώ και καιρό. Ακούμε την κοινωνία. Για την ακρίβεια, οι ανάγκες των πολιτών είναι αυτές που καθοδηγούν τις αποφάσεις μας».

Στόχος της ρύθμισης είναι να διευκολυνθούν οι πολίτες που θέλουν να παραμείνουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Γι’ αυτό και οι νεότερες οφειλές θα πρέπει να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση της ΑΑΔΕ, ώστε να μη δημιουργηθεί ένας νέος κύκλος χρεών αλλά μια βιώσιμη πορεία αποπληρωμής. Δυνητικά, η ρύθμιση αφορά περίπου 1,5 εκατ. πολίτες.

«Βεβαίως, μέσα σε αυτόν τον αριθμό περιλαμβάνονται και οφειλές πολλών ετών, για τις οποίες γνωρίζουμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις η είσπραξη είναι εξαιρετικά δύσκολη» δήλωσε στη συνέχεια, εξηγώντας πως η πλατφόρμα θα ανοίξει μέσα στο καλοκαίρι και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου. «Δεν είμαστε εδώ για να τιμωρήσουμε όσους δυσκολεύτηκαν. Είμαστε εδώ για α βοηθήσουμε όσους θέλουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους, να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους και να προχωρήσουν μπροστά» κατέληξε.