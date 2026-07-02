Ρύθμιση 72 δόσεων: Η ανακοίνωση από e-ΕΦΚΑ

Με ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ, ενημέρωσε ότι τίθεται σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 72 δόσεων.

Όπως εξηγείται στη σχετική ανακοίνωση, αφορά οφειλές χρονικών περιόδων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Αποτελεί προϋπόθεση, οι οφειλές αυτές να μην ήταν ρυθμισμένες κατά την 21η Απριλίου 2026 ή να μην έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Όσο για τις οφειλές χρονικών περιόδων από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μεταγενέστερα, αυτές πρέπει να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν με πάγια ρύθμιση (24 δόσεων).

Η υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) έως και την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται στα 30 ευρώ.

Για τους οφειλέτες που δεν πληρούν την ως άνω προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση θα εμφανίζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. κατά την επιλογή της ρύθμισης των 72 δόσεων ενημερωτικό μήνυμα αναφορικά με ύπαρξη ενεργής ρύθμισης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ