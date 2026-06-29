Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Ποιοι νέοι κλάδοι εντάσσονται από σήμερα

Σε εφαρμογή τέθηκε από σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, η νέα φάση επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με την ένταξη πέντε ακόμη κλάδων της οικονομίας στο σύστημα καταγραφής του χρόνου εργασίας.

Συγκεκριμένα, στην πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της διαφήμισης και λοιπών δραστηριοτήτων γραφείου, των επισκευών, της αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων (logistics), της διαχείρισης νερού και λυμάτων και των τυχερών παιγνίων.

Η εφαρμογή του μέτρου θα γίνει «πιλοτικά», θα διαρκέσει έως τις 15 Νοεμβρίου 2026, ενώ από τις 16 Νοεμβρίου η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά στους συγκεκριμένους κλάδους.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Τι αναφέρει το υπουργείο Εργασίας για την επέκταση του μέτρου

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι, όπως και στις προηγούμενες επεκτάσεις του μέτρου, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής περιόδου θα πραγματοποιηθεί εκτενής διαβούλευση με τους εκπροσώπους των αντίστοιχων επαγγελματικών κλάδων, ώστε να αντιμετωπιστούν πρακτικά ζητήματα και να προσαρμοστεί η εφαρμογή του συστήματος στις ιδιαιτερότητες κάθε δραστηριότητας.

Από την πλευρά της, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, χαρακτήρισε την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας «σημαντικό εργαλείο προστασίας των εργαζομένων και ενίσχυσης της διαφάνειας στην αγορά εργασίας».

Όπως ανέφερε, το μέτρο διασφαλίζει την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας και την πλήρη καταβολή των νόμιμων αποδοχών, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, έχει οδηγήσει σε αύξηση των δηλωθεισών υπερωριών έως και κατά 1.200% σε ορισμένους κλάδους. Παράλληλα, το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024.

«Προστατεύουμε τους εργαζόμενους, προστατεύουμε τις υγιείς επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά την αδήλωτη και την υποδηλωμένη εργασία», δήλωσε η υπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 2 Ιουνίου εφαρμόζεται πιλοτικά η πρώτη φάση της νέας επέκτασης, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 11 Οκτωβρίου 2026 και αφορά:

δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς),

υπηρεσίες υποστήριξης της απασχόλησης,

τηλεπικοινωνίες,

κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια,

υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και εξωτερικών χώρων.

Με την ολοκλήρωση και των δύο νέων φάσεων επέκτασης, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα καλύπτει επιπλέον 476.000 εργαζόμενους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων που προστατεύονται από το μέτρο σε περίπου 2,5 εκατομμύρια.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ