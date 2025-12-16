Προϋπολογισμός 2026: Εγκρίθηκε από τη Βουλή με 159 «ναι»

Εγκρίθηκε, το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, o προϋπολογισμός 2026.

Με 159 ψήφους «ναι», έναντι 136 «όχι» (σε σύνολο 295 ψηφισάντων στα έσοδα του προϋπολογισμού), κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, μετά από ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, ο κρατικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2026.

Προϋπολογισμός 2026: Η συζήτηση ολοκληρώθηκε μετά από 66 ώρες και 250 ομιλίες

Οι πέντε συνεδριάσεις της Ολομέλειας επί του κρατικού προϋπολογισμού 2026, διήρκησαν συνολικά 66 ώρες και μίλησαν 250 ομιλητές, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, με τη λήξη της διαδικασίας και την έναρξη της ονομαστικής ψηφοφορίας.

Ο κ. Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι: εκτός από τους οκτώ γενικούς εισηγητές και 15 ειδικούς εισηγητές των κομμάτων, μίλησαν ακόμη οκτώ κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και 180 βουλευτές (δηλαδή 211) κι επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, 21 υπουργοί, τέσσερις αναπληρωτές υπουργοί, πέντε υφυπουργοί, δηλαδή 31 μέλη της κυβέρνησης καθώς και οι οκτώ πρόεδροι κοινοβουλευτικών ομάδων (σύνολο δηλαδή 250 ομιλητές) σε πέντε συνεδριάσεις, που διήρκησαν 66 ώρες.

Κι όπως τόνισε ο Νικήτας Κακλαμάνης, παρά την αύξηση του χρόνου κατά 25% στους ομιλητές και τον διπλασιασμό του χρόνου των πολιτικών αρχηγών και του πρωθυπουργού, ο Προϋπολογισμός έκλεισε στις οκτώ η ώρα το βράδυ, χάρη στις αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής.

Προϋπολογισμός 2026: Τα έξι μέτρα για το στεγαστικό που ανακοινώθηκαν

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής παρουσίασε, μεταξύ άλλων, τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το στεγαστικό ζήτημα, το οποίο αποτελεί βασική προτεραιότητα του κρατικού προϋπολογισμού του 2026.

Το πρώτο μέτρο περιλαμβάνει ένα γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιδότηση που θα καλύπτει έως και το 90% του κόστους, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση παλαιών και κλειστών ακινήτων, με επιδότηση έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το εισοδηματικό όριο για συμμετοχή ορίζεται στα 35.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Δεύτερον, για περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που εργάζονται εκτός των αστικών κέντρων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ως κίνητρο για παραμονή και στέγαση σε αυτές τις περιοχές.

Το τρίτο μέτρο αφορά την αναβάθμιση δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, τα οποία θα μετατρέπονται σε κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και την προσβασιμότητα στις απομακρυσμένες περιοχές.

Παράλληλα, επιβάλλονται νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση, επεκτείνοντας τις ισχύουσες ρυθμίσεις και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου η βραχυχρόνια μίσθωση απαγορεύεται, ακίνητα που μεταβιβάζονται θα διαγράφονται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών μακροχρόνιας μίσθωσης.

Το πέμπτο μέτρο εισάγει ένα νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης. Οι κατασκευαστικές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να οικοδομούν ή να μετατρέπουν κτίρια αποκλειστικά για μακροχρόνια ενοικίαση τουλάχιστον δέκα ετών, με τα μισθώματα να εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος. Το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση προσιτών τιμών.

Τέλος, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα προχωρήσει σε πολεοδομικές ρυθμίσεις που θα επιταχύνουν τη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων σε κατοικίες. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται σε καθεστώς ιδιωτικών επενδύσεων με φορολογικά κίνητρα, προάγοντας την αξιοποίηση ανενεργών ακινήτων.