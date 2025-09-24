Πρόστιμα σε δύο μεγάλα σούπερ μάρκετ για παραπλανητικές προσφορές

Μεγάλα πρόστιμα επιβλήθηκαν σε δύο μεγάλα σούπερ μάρκετ για παραπλανητικές προσφορές.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται στο πλαίσιο των ελέγχων που διεξήγαγε η ΔΙΜΕΑ για την τήρηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας.

Η πρώτη απόφαση αφορά πρόστιμο 1.440.000 ευρώ στην εταιρεία «Σκλαβενίτης», για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, κατόπιν ελέγχου που διατάχθηκε το καλοκαίρι του 2025.

Η δεύτερη απόφαση ελήφθη από τη ΔΙΜΕΑ, για την επιβολή προστίμου 805.340 ευρώ στην εταιρεία «Lidl» και αφορά παραβάσεις του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, κατόπιν εντολής ελέγχου που έδωσε το 2024 ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη χθες τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει φαινόμενα ασυδοσίας στην αγορά. «Έχουμε πολλές καταγγελίες, γι’ αυτό και έδωσα εντολή για εντατικούς ελέγχους στα σούπερ μάρκετ. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες».

«Τα σούπερ μάρκετ πρέπει να επιδείξουν κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία και να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας παράλληλα τη δέσμευση των μεγάλων αλυσίδων για μείωση των τιμών σε 1.000 βασικούς κωδικούς προϊόντων, καλώντας να το πράξουν το ταχύτερο δυνατόν.

«Οφείλουν να σεβαστούν ότι δεν πρέπει να μένει κανένας πολίτης πίσω. Γι’ αυτό και είμαστε αυστηροί με την αγορά. Στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, νοιαζόμαστε όμως για την κοινωνική συνοχή και για τη στήριξη κάθε κοινωνικής ομάδας. Δεν θα επιτρέψουμε να επιβαρύνονται διαρκώς οι πολίτες», πρόσθεσε.