Price Map: Έρχεται η πλατφόρμα με τις πραγματικές τιμές πώλησης ακινήτων

Με απώτερο σκοπό την «άμεση παρακολούθηση των πραγματικών τιμών πώλησης ακινήτων», αναμένεται μέχρι τον Ιούνιο του 2026 να εγκαινιαστεί η πλατφόρμα «Price Map».

Ειδικότερα, ως προς το πώς θα λειτουργεί το «Price Map», αρχικά θα συλλέγονται στοιχεία από συμβολαιογραφικές πράξεις, από αγγελίες πώλησης, από τραπεζικές συναλλαγές, ενώ θα είναι προσβάσιμη τόσο για τους ιδιώτες, όσο και τους επαγγελματίες στον χώρο των ακινήτων.

Τα ψηφιακά στοιχεία, εφόσον πλέον τα συμβόλαια για αγοραπωλησία ακινήτου δεν γίνονται με τη χρήση μετρητών, θα αξιοποιούνται σε πραγματικό χρόνο από τις εποπτεύουσες Αρχές, με το κοινό να έχει πρόσβαση.

Απώτερος σκοπός της νέας πλατφόρμας είναι η ενημέρωση του κοινού ως προς τις πραγματικές τιμές ενός ακινήτου, την ώρα που αναμένεται να αξιοποιηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη.