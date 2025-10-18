Πόθεν Έσχες: Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν οι δηλώσεις - Τι αλλάζει φέτος στη διαδικασία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) για το 2025 (χρήση 2024), μέσω της ανανεωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΠΟΘΕΝ, με την προθεσμία να λήγει στις 31 Οκτωβρίου.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλουν και να οριστικοποιήσουν τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Μετά την ημερομηνία αυτή, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης εντός 30 ημερών, μόνο εφόσον η αρχική έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Πόθεν Έσχες: Τι αλλάζει φέτος

Η φετινή διαδικασία φέρνει σημαντικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις και αυτοματοποιήσεις. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της νέας πλατφόρμας, οι υπόχρεοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να αντλούν αυτόματα στοιχεία από τα συνεργαζόμενα τραπεζικά και επενδυτικά ιδρύματα, όπως:

καταθέσεις,

δάνεια,

επενδύσεις και χαρτοφυλάκια.

Η λειτουργία αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διαδικασίας και στη μείωση των λαθών κατά τη συμπλήρωση, ωστόσο η ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων παραμένει αποκλειστικά στον φορολογούμενο. Τυχόν ανακρίβειες ή παραλείψεις, ακόμη και μικρής σημασίας, μπορεί να οδηγήσουν σε αναδρομικούς ελέγχους.

Οδηγίες βήμα προς βήμα

Είσοδος στην πλατφόρμα: Ο υπόχρεος συνδέεται με τους κωδικούς Taxisnet. Αυτόματη άντληση στοιχείων: Επιλέγεται η αυτόματη ενημέρωση από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Συνιστάται προσεκτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι έχουν εισαχθεί όλα τα δεδομένα. Επαλήθευση και διόρθωση: Ο υπόχρεος ελέγχει τα προσυμπληρωμένα πεδία, διορθώνει πιθανά λάθη ή συμπληρώνει όσα λείπουν πριν την οριστικοποίηση.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος υπενθυμίζει ότι οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες είναι υποχρεωτικές για:

πολιτικά πρόσωπα,

δικαστικούς,

δημοσίους λειτουργούς,

στρατιωτικούς,

αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης,

καθώς και για στελέχη του δημόσιου τομέα που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί επίσης το νέο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής (ν. 5026/2023), το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης και παραδείγματα για κάθε κατηγορία υπόχρεου.

Η διαδικασία, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «στοχεύει σε ένα πιο διαφανές, απλοποιημένο και ασφαλές σύστημα δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, με πλήρη ψηφιακό έλεγχο και διασταύρωση στοιχείων».

