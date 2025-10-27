Πόθεν έσχες: Μέχρι πότε η παράταση που ανακοινώθηκε

Παράταση έχει ανακοινωθεί για την υποβολή από τους υπόχρεους των δηλώσεων πόθεν έσχες.

Οι δηλώσεις πόθεν έσχες αφορούν το 2024 και η τροπολογία για παράταση κατατέθηκε την Παρασκευή (24/10) στη Βουλή.

Η τροπολογία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας» και παρατείνεται μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2025 ο χρόνος υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2025 (χρήση 2024), που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5026/2023.

Πόθεν έσχες: Τι αλλάζει φέτος

Η φετινή διαδικασία φέρνει σημαντικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις και αυτοματοποιήσεις. Μέσω της νέας πλατφόρμας, οι υπόχρεοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να αντλούν αυτόματα στοιχεία από τα συνεργαζόμενα τραπεζικά και επενδυτικά ιδρύματα, όπως:

καταθέσεις,

δάνεια,

επενδύσεις και χαρτοφυλάκια.

Η λειτουργία αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διαδικασίας και στη μείωση των λαθών κατά τη συμπλήρωση, ωστόσο η ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων παραμένει αποκλειστικά στον φορολογούμενο. Τυχόν ανακρίβειες ή παραλείψεις, ακόμη και μικρής σημασίας, μπορεί να οδηγήσουν σε αναδρομικούς ελέγχους.

Οδηγίες βήμα προς βήμα

Είσοδος στην πλατφόρμα: Ο υπόχρεος συνδέεται με τους κωδικούς Taxisnet. Αυτόματη άντληση στοιχείων: Επιλέγεται η αυτόματη ενημέρωση από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Συνιστάται προσεκτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι έχουν εισαχθεί όλα τα δεδομένα. Επαλήθευση και διόρθωση: Ο υπόχρεος ελέγχει τα προσυμπληρωμένα πεδία, διορθώνει πιθανά λάθη ή συμπληρώνει όσα λείπουν πριν την οριστικοποίηση.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος υπενθυμίζει ότι οι δηλώσεις πόθεν έσχες είναι υποχρεωτικές για:

πολιτικά πρόσωπα,

δικαστικούς,

δημοσίους λειτουργούς,

στρατιωτικούς,

αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης,

καθώς και για στελέχη του δημόσιου τομέα που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί επίσης το νέο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής (ν. 5026/2023), το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης και παραδείγματα για κάθε κατηγορία υπόχρεου.

Η διαδικασία, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «στοχεύει σε ένα πιο διαφανές, απλοποιημένο και ασφαλές σύστημα δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, με πλήρη ψηφιακό έλεγχο και διασταύρωση στοιχείων».