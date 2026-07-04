Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις φέτος

Η αντίστροφη μέτρηση για τις θερινές εκπτώσεις του 2026 ξεκίνησε.

Τα καταστήματα θα διαθέσουν στο καταναλωτικό κοινό προσφορές στα προϊόντα τους, με την αισιοδοξία για αυξημένη κίνηση στις αγορές, κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων.

Η περίοδος των θερινών εκπτώσεων ξεκινά τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.

Για την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξή τους, στις 19 Ιουλίου, προβλέπεται, τα εμπορικά καταστήματα να μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά.

Κατά την ισχύουσα νομοθεσία, το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη ημέρα ορίζεται από τις 11:00 έως τις 20:00. Παρόλα αυτά, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) προτείνει ως ώρα λήξης, τις 18:00.

Θερινές εκπτώσεις: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να αναγράφουν με σαφήνεια την αρχική και τη μειωμένη τιμή κάθε προϊόντος, καθώς και τη σωστή μονάδα μέτρησης. Ως προγενέστερη τιμή ορίζεται η χαμηλότερη τιμή στην οποία προσφερόταν το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες, ή τις τελευταίες 10 ημέρες σε περίπτωση που κυκλοφορεί στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα.

Εφόσον οι εκπτώσεις αφορούν περισσότερο από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, αυτό πρέπει να αναγράφεται ευδιάκριτα στη βιτρίνα και σε κάθε σχετική εμπορική επικοινωνία. Σε περιπτώσεις διαφορετικών ποσοστών ανά κατηγορία προϊόντων, οφείλει να αναφέρεται το εύρος των εκπτώσεων («από …% έως …%»).

Για καταστήματα τύπου STOCK ή OUTLET, απαιτείται η σαφής αναγραφή της αρχικής τιμής διαγραμμένης και της νέας μειωμένης τιμής στις σχετικές ενδείξεις.