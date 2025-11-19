Πότε «πέφτει» φέτος η Black Friday

Η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή Black Friday έχει ήδη ξεκινήσει τόσο για καταστηματάρχες όσο και για καταναλωτές.

Η φετινή Black Friday, δηλαδή η τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, πλησιάζει και τα καταστήματα λιανικής πώλησης αναμένεται να προχωρήσουν σε εκπτώσεις που μπορεί να ξεπεράσουν το 50%.

Αυτή τη χρονιά η μεγάλη ημέρα των εκπτώσεων «πέφτει» την 28η Νοεμβρίου, και μόλις λίγες ημέρες μετά ακολουθεί η Cyber Monday.

Η Cyber Monday «πέφτει» την 1η Δεκεμβρίου και στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι εκπτώσεις να περιορίζονται αποκλειστικά στις διαδικτυακές αγορές.

Τέλος, την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά.

Black Friday 2025: Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Η Black Friday υπόσχεται να φέρει σημαντικές εκπτώσεις σε κατηγορίες όπως τεχνολογία, ηλεκτρικές συσκευές, μόδα και είδη σπιτιού. Ωστόσο, οι ειδικοί συστήνουν προσοχή: