PosoKanei.gov.gr: Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα πλατφόρμα - οδηγό για τον καταναλωτή

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei.gov.gr τίθεται σε λειτουργία από σήμερα, αντικαθιστώντας την εφαρμογή e-Καταναλωτής και προσφέροντας στους πολίτες ένα σύγχρονο εργαλείο για τη σύγκριση τιμών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.

Η πλατφόρμα θα παρουσιαστεί αναλυτικά στις 12:30 πμ από τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και τη Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη.

Στη βάση δεδομένων της περιλαμβάνονται χιλιάδες προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, χαρτικά και είδη για κατοικίδια.

PosoKanei.gov.gr: Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα

Μέσω της εφαρμογής, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές των ίδιων προϊόντων σε διαφορετικές μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να επιλέγουν την πιο οικονομική λύση.

Ξεχωριστό χαρακτηριστικό αποτελεί το ψηφιακό καλάθι αγορών, το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να συγκεντρώνει τα προϊόντα που επιθυμεί και να συγκρίνει το συνολικό κόστος του καλαθιού μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων.

Παράλληλα, η πλατφόρμα διατηρεί αρχείο τιμών για διάστημα δύο μηνών, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να διαπιστώνουν αν μια προσφορά ανταποκρίνεται σε πραγματική μείωση τιμής ή αν έχει προηγηθεί ανατίμηση του προϊόντος.

Οι πρώτες δοκιμές του συστήματος έχουν ήδη αναδείξει σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές ίδιων προϊόντων μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε γάλα μακράς διάρκειας συγκεκριμένης μάρκας, η διαφορά στην τιμή πώλησης ξεπερνά τα 60 λεπτά ανά συσκευασία.

Με την υλοποίηση του PosoKanei.gov.gr, η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τη διαφάνεια στην αγορά, να βοηθήσει τους καταναλωτές να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας έτσι στη συγκράτηση των τιμών.