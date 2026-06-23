Πόσο κοστίζει ένα μπάνιο στην Αττική το 2026;

Το καλοκαίρι στην Αττική είναι συνυφασμένο με τις εξορμήσεις στη θάλασσα, με χιλιάδες πολίτες να επιλέγουν καθημερινά τις οργανωμένες παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας για το μπάνιο τους.

Οι ελεύθερες παραλίες εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική λύση για χιλιάδες πολίτες που αναζητούν μια πιο προσιτή διέξοδο από την καθημερινότητα ενώ πολλές είναι και οι επιλογές από το Φάληρο και τον Άλιμο έως τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη, με διαφορετικές παροχές και τιμές.

Αττική: Οι τιμές για ένα μπάνιο το καλοκαίρι

Ενδεικτικά, σύμφωνα με το ΕΡΤnews, στο Φάληρο, το σετ ξαπλωστρών για δύο άτομα μπορεί να κοστίσει 15 ευρώ τις καθημερινές και 20 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Στον Άλιμο, η είσοδος ανέρχεται στα 10 ευρώ τις καθημερινές και στα 12 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Παράλληλα, το σετ ξαπλωστρών για δύο άτομα κοστίζει 6 ευρώ τις καθημερινές και 8 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, αποτελώντας μία από τις πιο οικονομικές επιλογές της Αττικής.

Στην Α’ Πλαζ Βούλας, η είσοδος κοστίζει 8,50 ευρώ τις καθημερινές και 10 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Για όσους επιλέξουν οργανωμένες θέσεις στην πρώτη σειρά, οι τιμές διαμορφώνονται ενδεικτικά από 50 έως 60 ευρώ στο ένα κατάστημα και από 60 έως 70 ευρώ στο δεύτερο.

Στην Ακτή Βουλιαγμένης, η είσοδος κοστίζει 10 ευρώ τις καθημερινές και 15 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Το σετ ξαπλωστρών για δύο άτομα διατίθεται στα 50 ευρώ τις καθημερινές και στα 70 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Τέλος, στον Αστέρα Βουλιαγμένης, η είσοδος ανέρχεται στα 50 ευρώ τις καθημερινές και στα 80 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Η χρήση των ξαπλωστρών προϋποθέτει την αγορά δύο εισιτηρίων εισόδου, γεγονός που καθιστά την παραλία μία από τις πιο premium επιλογές της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Σημαντικό είναι ότι οι παραπάνω τιμές δεν αφορούν όλες τις κατηγορίες λουομένων, καθώς στις περισσότερες οργανωμένες παραλίες προβλέπονται εκπτώσεις για παιδιά, ηλικιωμένους ή ανέργους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα μικρά παιδιά έχουν δωρεάν είσοδο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ