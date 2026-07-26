Πόσα χρόνια δουλεύουν οι Ευρωπαίοι; Οι χώρες με τη μεγαλύτερη εργασιακή ζωή

Δεν αποτελεί μυστικό ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, την ώρα που ο αναμενόμενος εργασιακός βίος επιμηκύνεται σταθερά.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει πυροδοτήσει κύμα διαμαρτυριών σε ολόκληρη την Ήπειρο τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Γαλλία, που το 2023 πραγματοποιήθηκαν μαζικές, πανεθνικές διαδηλώσεις και απεργίες, όταν η τότε πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν επιχείρησε να αυξήσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη.

Παρά την τελική υπερψήφιση της μεταρρύθμισης από το κοινοβούλιο, η Εθνοσυνέλευση αποφάσισε αργότερα, το 2025, να αναβάλει την εφαρμογή της για το 2028, μετά τις επόμενες γαλλικές προεδρικές εκλογές, προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα κατάρρευση της κυβέρνησης.

Στην Ρουμανία, στο πλαίσιο ευρύτερων αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα, η κυβέρνηση αυξάνει σταδιακά το όριο συνταξιοδότησης των γυναικών από τα 63 στα 65 έτη έως το 2035, εξισώνοντάς το με εκείνο των ανδρών. Παράλληλα, αυξάνει σταδιακά στα 65 έτη και το όριο για δικαστές και εισαγγελείς, οι οποίοι μέχρι σήμερα μπορούσαν να βγουν στη σύνταξη ακόμη και πριν συμπληρώσουν τα 50, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους.

Από την πλευρά του, το κοινοβούλιο της Δανίας ψήφισε νόμο που ανεβάζει το όριο συνταξιοδότησης στα 70 έτη έως το 2040, συνδέοντάς το με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και καθιστώντας το ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Στα 37,5 έτη ο μέσος όρος εργασιακής ζωής

Παράλληλα με αυτά τα μέτρα, αυξάνεται και η αναμενόμενη διάρκεια του επαγγελματικού βίου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Eurostat, ο αναμενόμενος μέσος όρος εργασιακού βίου για τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω στην ΕΕ έφτασε τα 37,5 έτη το 2025. Το νούμερο αυτό αποτυπώνει μια ανοδική πορεία, καθώς διαμορφωνόταν στα 37,2 έτη το 2024 και στα 35,2 έτη το 2016.

Ωστόσο, καταγράφονται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών, αποκαλύπτοντας ένα σαφές χάσμα ανάμεσα στον Βορρά και τον Νότο. Σε επτά χώρες της ΕΕ, οι εργαζόμενοι αναμένεται να παραμείνουν στην αγορά εργασίας για 40 ή περισσότερα χρόνια: πρόκειται για την Ολλανδία (44 έτη), τη Σουηδία (43,3), τη Δανία (42,6), την Εσθονία (41,5), την Ιρλανδία (40,7), τη Γερμανία (40,2) και τη Φινλανδία (40,1).

Στον αντίποδα, η Ρουμανία (32,7 έτη), η Ιταλία (33) και η Βουλγαρία (34,6) καταγράφουν τη μικρότερη μέση διάρκεια εργασιακού βίου.

Παραμένει η έμφυλη ανισότητα στην ΕΕ

Παράλληλα, παραμένει αισθητή η έμφυλη ανισότητα στην ΕΕ, καθώς οι άνδρες αναμένεται να εργαστούν κατά μέσο όρο περίπου τέσσερα χρόνια περισσότερο (39,5 έτη) από τις γυναίκες (35,4 έτη).

Τον μεγαλύτερο εργασιακό βίο διαθέτουν οι άνδρες στην Ολλανδία (45,9 έτη), τη Σουηδία, τη Δανία (44,5 έτη και στις δύο) και την Ιρλανδία (43,4 έτη). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά αναμενόμενης εργασίας για τους άνδρες εντοπίζονται στη Βουλγαρία (35,9 έτη), τη Ρουμανία (36,0) και την Κροατία (36,3), βάσει των στοιχείων της Eurostat.

Στις γυναίκες, την πρωτιά στη διάρκεια εργασίας κατέχουν η Σουηδία (42,3 έτη), η Ολλανδία (41,9) και η Εσθονία (41,8). Στον αντίποδα, τον μικρότερο εργασιακό βίο στην ΕΕ καταγράφουν οι γυναίκες στην Ιταλία (28,4 έτη), τη Ρουμανία (29,1) και την Ελλάδα (31,8 έτη).

Με πληροφορίες από Euronews

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