Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι την 28η Οκτωβρίου

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) εξέδωσε ανακοίνωση με όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο αμοιβής όσων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα εργαστούν την ερχόμενη Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, ημέρα που έχει χαρακτηριστεί υποχρεωτική αργία.

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α.), η 28η Οκτωβρίου εντάσσεται στις υποχρεωτικές αργίες βάσει του άρθρου 60 του Ν. 4808/2021, κατά τις οποίες απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση εργαζομένων, με εξαίρεση όσες δραστηριοποιούνται νόμιμα και τις Κυριακές.

Όσοι δεν εργαστούν

Για τις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές:

Οι εργαζόμενοι με πενθήμερο και ημερομίσθιο δικαιούνται ένα ημερομίσθιο επιπλέον, ενώ όσοι αμείβονται με μισθό λαμβάνουν κανονικά τον μηνιαίο μισθό τους.

Οι εργαζόμενοι με εξαήμερο λαμβάνουν το κανονικό ημερομίσθιο της ημέρας και οι μισθωτοί κανονικά τον μισθό τους.

Όσοι εργαστούν

Για όσους απασχοληθούν νόμιμα την 28η Οκτωβρίου:

Οι ημερομίσθιοι δικαιούνται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% για όσες ώρες εργαστούν.

Οι μισθωτοί δικαιούνται προσαύξηση 75%, υπολογισμένη στο 1/25 του μισθού τους για τις ώρες απασχόλησης.

Αν πρόκειται για έκτακτη λειτουργία επιχείρησης που κανονικά δεν επιτρέπεται να ανοίξει την ημέρα αυτή, τότε:

Οι μισθωτοί λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή ίση με το 1/25 του μηνιαίου μισθού, προσαυξημένη κατά 75%.

Οι ημερομίσθιοι λαμβάνουν ένα επιπλέον ημερομίσθιο, επίσης προσαυξημένο κατά 75%.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι

Η ΓΣΕΕ υπενθυμίζει ότι:

Κατά τις υποχρεωτικές αργίες απαγορεύεται κάθε μορφή απασχόλησης, εκτός από τις ρητά προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

Δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός της ημέρας αργίας με ρεπό ή ημέρα ανάπαυσης.

Το ημερομίσθιο της 28ης Οκτωβρίου καταβάλλεται και σε όσους βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να υπολογίζεται στις ημέρες της κανονικής τους άδειας.

Αν σε μια επιχείρηση ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (από ΣΣΕ ή εσωτερικό κανονισμό), αυτοί υπερισχύουν.

Οι σχετικές ρυθμίσεις για τις Κυριακές, τις υποχρεωτικές αργίες και τις εξαιρέσεις ανά κλάδο περιλαμβάνονται στα άρθρα 203–219 του νέου Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (ΠΔ 62/2025).

Η ΓΣΕΕ επισημαίνει τέλος ότι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν παράνομα σε ημέρες αργίας χωρίς σχετική άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας κινδυνεύουν με βαριές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.