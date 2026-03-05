Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τι θα γίνει με τις τιμές σε ρεύμα και φυσικό αέριο τον Απρίλιο;

Χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνονται οι τιμές λιανικής για το ρεύμα και το φυσικό αέριο, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση HEPI που συγκρίνει τις τιμές σε 33 ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με την έκθεση, η μέση τιμή λιανικής για το ρεύμα στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο ήταν 23,63 λεπτά ανά κιλοβατώρα (μαζί με φόρους) έναντι 26,13 λεπτά που ήταν ο μέσος όρος στην ΕΕ και 25,04 λεπτά στην Ευρώπη.

Σε όρους αγοραστικής δύναμης, η τιμή παραμένει κοντά στον μέσο όρο (29,08 λεπτά έναντι 28,34 στην ΕΕ).

Αντίστοιχα για το φυσικό αέριο η μέση τιμή διαμορφώνεται σε 7,73 σεντς στην Ελλάδα (9,51 σε όρους αγοραστικής δύναμης) έναντι 10,67 στην ΕΕ (11,31 σε όρους αγοραστικής δύναμης).

Τα τιμολόγια του ρεύματος μειώθηκαν σε σχέση με τον Φεβρουάριο λόγω υποχώρησης των τιμών στο Χρηματιστήριο ενέργειας.

Όμως, τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή οδήγησαν αυτήν την εβδομάδα τις τιμές σε ανοδική τροχιά.

Η επίπτωση στα τιμολόγια Απριλίου θα εξαρτηθεί από την πορεία του Χρηματιστηρίου μέσα στον μήνα.

Αβεβαιότητα στην αγορά ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η διάρκεια της κρίσης στην Μέση Ανατολή αποτελεί τον βασικό παράγοντα από τον οποίο θα εξαρτηθεί η ύπαρξη και το εύρος των επιπτώσεων της ανάφλεξης στην ελληνική οικονομία.

Επί του παρόντος πάντως δεν τίθεται θέμα επάρκειας εφοδιασμού καθώς δεν θίγονται οι βασικές πηγές προμήθειας της Ελλάδας, το παραγωγικό δυναμικό (ΑΠΕ και θερμικές μονάδες) βρίσκονται σε πλήρη διαθεσιμότητα ενώ ταυτόχρονα η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ευνοϊκών καιρικών συνθηκών είναι χαμηλή.

Μέσο-μακροπρόθεσμα ενδέχεται να ανακύψει ζήτημα κόστους του εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο, αν ο πόλεμος διαρκέσει και οι χώρες που προμηθεύονται σήμερα φυσικό αέριο από το Κατάρ, στραφούν σε εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού και κυρίως στις ΗΠΑ από τις οποίες προμηθεύεται υγροποιημένο φυσικό αέριο και η χώρα μας.

Αυτά προκύπτουν σύμφωνα με πληροφορίες από την ευρεία σύσκεψη υπό τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο με εκπροσώπους εποπτευόμενων φορέων και εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Στα θετικά στοιχεία που επισημάνθηκαν, είναι ότι η παραγωγή των ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά) είναι σε υψηλά επίπεδα, όπως και τα υδροηλεκτρικά των οποίων οι ταμιευτήρες είναι γεμάτοι.

Διαθέσιμες είναι επίσης και οι λιγνιτικές μονάδες που παραμένουν σε λειτουργία για τις οποίες έχει τεθεί ζήτημα παράτασης της συμμετοχής τους στην αγορά μέχρι το φθινόπωρο. Αντίθετα, δεν βοηθά η έλλειψη δυνατότητας αποθηκευσης φυσικού αερίου.

Επισημαίνεται τέλος, ότι έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε κρίσιμες υποδομές και σε επίπεδο κυβερνοασφάλειας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ