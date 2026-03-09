Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Σκεφτείτε το πιο απίθανο σενάριο και προετοιμαστείτε», προειδοποιεί η επικεφαλής του ΔΝΤ

Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προειδοποίησε τη Δευτέρα για κινδύνους αύξησης του πληθωρισμού λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε, μια αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 10%, εφόσον διατηρηθεί για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του παγκόσμιου πληθωρισμού κατά 40 μονάδες βάσης.

«Βλέπουμε την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας να δοκιμάζεται ξανά από τη νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε η Georgieva, μιλώντας σε συμπόσιο που διοργάνωσε το Υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας.

Παράλληλα, απηύθυνε μήνυμα προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τονίζοντας: «Η συμβουλή μου προς τους υπεύθυνους πολιτικής σε αυτό το νέο παγκόσμιο περιβάλλον είναι να σκέφτονται ακόμη και τα πιο απίθανα σενάρια και να προετοιμάζονται για αυτά».

Ιστορικό άλμα στις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου επιταχύνουν ακόμη περισσότερο σήμερα την ιστορική άνοδό τους, με αυτή του WTI να αυξάνεται κατά 30% και πλέον κι αυτή του Brent κατά 27%.

Μάλιστα, και οι δυο ποικιλίες αναφοράς έχουν ξεπεράσει πλέον τα 116 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές έχουν καταληφθεί από πανικό μπροστά στη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το de facto κλείσιμο του στενού του Χορμούζ.

Περί τις 04:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, αυξανόταν κατά 30,04% στα 118,21 δολάρια, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 27,54% στα 118,22 δολάρια.

Έχοντας λοιπόν, καταληφθεί από πανικό εξαιτίας της κλιμάκωσης του πολέμου και τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, παράγοντες των αγορών συνέβαλαν ώστε η τιμή του πετρελαίου να εκτοξευτεί στα ύψη σήμερα.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, το Ιράν επιτίθεται σε υποδομές στο έδαφος γειτόνων του στον Κόλπο, πλούσιους σε υδρογονάνθρακες, καθώς φιλοξενούν μεγάλες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Ο πόλεμος έχει παραλύσει κατά μεγάλο μέρος τους τις ροές υδρογονανθράκων από τον Κόλπο.

Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στο επίκεντρο των ανησυχιών, καθώς από εκεί διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που διακινείται διά θαλάσσης σε διεθνή κλίμακα

Η τιμή του πετρελαίου έφτασε σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 2022, όταν είχε επίσης, αυξηθεί θεαματικά, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Από την έναρξη της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η τιμή του βαρελιού του WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, έχει αυξηθεί κατά 70%, ποσοστό άνευ προηγουμένου σε τόσο βραχύ χρονικό διάστημα.

Μπροστά στο σοκ για την παγκόσμια οικονομία, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συνεδριάζουν μέσω βιντεοδιάσκεψης στις 14:30 (ώρα Ελλάδας).

«Αν αντέχετε το πετρέλαιο πάνω από τα 200 δολάρια το βαρέλι, συνεχίστε...»

Η απογείωση των τιμών του πετρελαίου είναι «πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου», υποστήριξε χθες Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Times of Israel τηλεφωνικά, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι θα λάβει απόφαση για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «αμοιβαία» με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε λίγο μετά τις 04:00 ότι διεξάγει νέα πλήγματα που βάζουν στο στόχαστρο «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στο κεντρικό Ιράν.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ανακοίνωσε πως έπληξε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, που χρησιμοποιούνταν κατ’ αυτόν για να λειτουργούν στρατιωτικές υποδομές, καθώς και το αρχηγείο της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο πυκνός καπνός από τις φλεγόμενες δεξαμενές πετρελαίου που βομβαρδίστηκαν βύθισε χθες Κυριακή την ιρανική πρωτεύουσα στο σκοτάδι, δημιούργησε σκηνές που παρέπεμπαν στην Αποκάλυψη, ενώ η οσμή καμένου ήταν ανυπόφορη κι ο βροχερός καιρός επέτεινε ακόμα περισσότερο τη σύγχυση.

«Είναι πλέον αδύνατο να αναπνεύσεις αυτόν τον αέρα», είπε μια κάτοικος με την οποία επικοινώνησε το AFP τηλεφωνικά. «Δεν θέλουμε να βομβαρδίζουν τον εθνικό μας πλούτο για να μας κάνουν ακόμη πιο φτωχούς απ’ ό,τι ήμασταν ήδη», πρόσθεσε.

Έπειτα από αυτή την πρώτη επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαϊκών υποδομών από την 28η Φεβρουαρίου, ο ιρανικός στρατός απείλησε πως θα στοχοποιήσει με τη σειρά του πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε κράτη του Κόλπου.

«Αν αντέχετε το πετρέλαιο πάνω από τα 200 δολάρια το βαρέλι, συνεχίστε αυτό το παιχνίδι», διεμήνυσε.