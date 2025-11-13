Ποιες δουλειές δεν κάνουν οι Έλληνες

Οι χαμηλές αποδοχές, η έλλειψη σταθερότητας, το γεγονός ότι ορισμένα επαγγέλματα θεωρούνται «δευτερεύοντα» και η ανοδική εκπαίδευση των νεότερων γενιών είναι ανάμεσα στα συνολικά αίτια, που παρουσίασε ο Κωνσταντίνος Αγραπιδάς, γενικός διευθυντής εργασιακών σχέσεων του υπουργείου Εργασίας, ως προς το γιατί οι Έλληνες δεν κάνουν συγκεκριμένες δουλειές.

Παρουσιάζοντας τα αποτέλεσματα της έρευνας για τις εργασίες, ο κ. Αγραπιδάς υπενθύμισε μεταξύ άλλων: «Δεν είναι νέο φαινόμενο. Από το 1984, η Ελλάδα έχει υπογράψει την πρώτη συμφωνία προσέλκυσης εργαζομένων από την Αίγυπτο στον τομέα των αλιεργατών».

«Υπάρχουν εργασίες που είναι πάρα πολύ δύσκολες, και οι Έλληνες αποφεύγουν να τις κάνουν. Ωστόσο, υπάρχει και μία ποιοτική αλλαγή στην αγορά εργασίας, καθώς αποφεύγουν τις χειρονακτικές με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη στους εν λόγω τομείς» ανέφερε μιλώντας στο Mega.

Ποιες δουλείες δεν κάνουν οι Έλληνες

1) Αγροτικός τομέας:

Εργασίες : Συγκομιδή φρούτων λαχανικών, καλλιέργεια, συσκευασία, θερμοκήπια

: Συγκομιδή φρούτων λαχανικών, καλλιέργεια, συσκευασία, θερμοκήπια Η πραγματικότητα : Πάνω από το 85-90% των εργατών γης είναι από τρίτες χώρες

: Πάνω από το 85-90% των εργατών γης είναι από τρίτες χώρες Αιτίες: Εποχικότητα, ύψος αμοιβής, σκληρή φυσική εργασία, έλλειψη ασφάλισης σε ορισμένες περιπτώσεις

2) Οικοδόμη και τεχνικά επαγγέλματα

Εργασίες : Οικοδόμοι, μπογιατζήδες, πλακάδες, σιδεράδες, εργάτες καθαρισμού εργοταξίων

: Οικοδόμοι, μπογιατζήδες, πλακάδες, σιδεράδες, εργάτες καθαρισμού εργοταξίων Πραγματικότητα : Μεγάλο ποσοστό εργατών είναι από γειτονικές χώρες όπως Αλβανία και Βουλγαρία

: Μεγάλο ποσοστό εργατών είναι από γειτονικές χώρες όπως Αλβανία και Βουλγαρία Αιτίες: Η κρίση της οικοδομής (2008 - 2018) έδιωξε πολλούς Έλληνες τεχνίτες

3) Καθαριότητα και οικιακές υπηρεσίες

Εργασίες : Οικιακοί βοηθοί, καθαριστές, φροντίδα ηλικιωμένων.

: Οικιακοί βοηθοί, καθαριστές, φροντίδα ηλικιωμένων. Πραγματικότητα : Εργάζονται αλλοδαπές γυναίκες

: Εργάζονται αλλοδαπές γυναίκες Αιτίες: Άτυπες μορφές απασχόλησης, έλλειψη κοινωνικής αναγνώρισης, χαμηλή ασφάλεια

4) Εστίαση και τουρισμός (σε θέσεις χαμηλής εξειδίκευσης)

Εργασίες : Λαντζέρηδες, καθαριστές, βοηθοί κουζίνας, καμαριέρες, εργάτες σε εστιατόρια και ξενοδοχεία

: Λαντζέρηδες, καθαριστές, βοηθοί κουζίνας, καμαριέρες, εργάτες σε εστιατόρια και ξενοδοχεία Πραγματικότητα : Σημαντικό ποσοστό εργαζομένων είναι αλλοδαποί, ιδιαίτερα στα νησιά

: Σημαντικό ποσοστό εργαζομένων είναι αλλοδαποί, ιδιαίτερα στα νησιά Αιτίες: Πολύωρη και εποχική εργασία, αδυναμία εύρεσης στέγης, ωράρια εργασίας

5) Διανομές και εξωτερικές εργασίες

Εργασίες : Delivery, courier, φορτοεκφορτώσεις

: Delivery, courier, φορτοεκφορτώσεις Πραγματικότητα : Αυξανόμενη συμμετοχή αλλοδαπών

: Αυξανόμενη συμμετοχή αλλοδαπών Αιτίες: Επισφαλείς συνθήκες, υψηλό ρίσκο, μικρό καθαρό εισόδημα

6) Βιομηχανία και βιοτεχνία