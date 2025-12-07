Ποια είναι η επόμενη Κυριακή που είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Πλησιάζει η επόμενη Κυριακή που τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά.

Οι καταναλωτές καλούνται, από τους επιχειρηματίες, να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που τα καταστήματα είναι ανοιχτά και να κάνουν τις αγορές τους για τις γιορτές.

Την επόμενη λοιπόν, Κυριακή τα καταστήματα στην Ελλάδα θα είναι ανοιχτά, σύμφωνα με το ισχύον εορταστικό ωράριο.

Άλλωστε, υπάρχει και σχετικό πλαίσιο που επιτρέπει ορισμένες Κυριακές του χρόνου να είναι προαιρετικά εργάσιμες για το λιανεμπόριο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των εμπορικών συλλόγων, το προτεινόμενο ωράριο, είναι:

14/12 (Κυριακή): 11:00–16:00

21/12 (Κυριακή): 11:00–18:00

28/12 (Κυριακή): 11:00–18:00

Τι ισχύει για τους εργαζομένους την Κυριακή

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για όσους απασχολούνται σε Κυριακές απαιτείται προσαύξηση 75% επί του ωρομισθίου.

Αν η εργασία δεν ξεπερνά τις πέντε ώρες, δεν απαιτείται επιπλέον ημέρα ανάπαυσης, ωστόσο η προσαύξηση καταβάλλεται κανονικά.

Για το ρεπό που δικαιούνται, ο νόμος 5157/2024 προβλέπει ότι πρέπει να δίνεται υποχρεωτικά μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά από τη συγκεκριμένη Κυριακή λειτουργίας.