Πετρέλαιο θέρμανσης: Από σήμερα η διάθεσή του – Η τιμή εκκίνησης

Από σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, ξεκινά επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη φετινή χειμερινή περίοδο, με τη νέα διαδικασία που φέρνει σημαντικές αλλαγές τόσο για τους πρατηριούχους όσο και για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, από φέτος οι αγορές πετρελαίου θέρμανσης δηλώνονται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας myDATA, αντικαθιστώντας το παλαιό σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ, προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν το επίδομα θέρμανσης χωρίς καθυστερήσεις.

Για να πραγματοποιούνται οι αναγκαίες διασταυρώσεις και να καταβάλλεται απρόσκοπτα η επιδότηση, τα παραστατικά πώλησης πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα στοιχεία: τον ΑΦΜ του αγοραστή, τον κωδικό και την ποσότητα του καυσίμου (με τους νέους κωδικούς «30 – Diesel Heating» και «31 – Diesel Heating Premium»), καθώς και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί στην κατοικία του δικαιούχου. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται ηλεκτρονικά προς την ΑΑΔΕ είτε μέσω παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA, είτε μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού στο πληροφοριακό σύστημα e-send.

Στις περιπτώσεις που τα παραστατικά διαβιβάζονται μέσω myDATA, είναι απαραίτητη η επιλογή της ένδειξης «Επίδομα Θέρμανσης». Παράλληλα, στην πλατφόρμα myΘέρμανση δίνεται πλέον η δυνατότητα ελέγχου του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος· όταν η ταυτοποίηση είναι επιτυχής, επιστρέφεται και ο ταχυδρομικός κώδικας της διεύθυνσης της παροχής, διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Η τιμή εκκίνησης

Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης κυμαίνεται γύρω στο 1,10 έως 1,12 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα, τιμή χαμηλότερη σε σχέση με την περσινή χρονιά, καθώς ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης έχει μειωθεί. Η πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ οι πρώτες πληρωμές του επιδόματος εκτιμάται ότι θα γίνουν πριν από τα Χριστούγεννα. Το ποσό της επιδότησης θα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, με αυξημένα όρια για τις ορεινές και ψυχρότερες περιοχές που μπορεί να φτάσουν έως και τα 1.200 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ (my1521), τηλεφωνικά στο 1521 (καθημερινά από 7:00 έως 20:00) ή ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, επιλέγοντας το θέμα Κοινωνική Πολιτική > Επιδόματα > Επίδομα Θέρμανσης – myΘέρμανση, διαθέσιμη όλο το 24ωρο.

Τέλος, επισημαίνεται ότι:

