Πετρέλαιο: Ράλι τιμών μετά από αναφορές για σχέδια νέων επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική άνοδο την Πέμπτη στις ασιατικές αγορές, μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός πρόκειται να ενημερώσει τον Ντόναλντ Τραμπ για νέα σχέδια πιθανής δράσης απέναντι στο Ιράν.

Σύμφωνα με το Axios, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει καταρτίσει σχέδιο για ένα κύμα «σύντομων και ισχυρών» επιθέσεων κατά του Ιράν, με στόχο να ξεμπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Το μέσο αναφέρει ότι τα σχέδια αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν πλήγματα σε υποδομές, ενώ εξετάζεται και πιο εκτεταμένη επιχείρηση που θα αφορά τον έλεγχο τμήματος στα Στενού του Ορμούζ, ενδεχομένως με ανάπτυξη στρατευμάτων στο έδαφος.

Άνοδος στις αγορές πετρελαίου και ανησυχία για τα Στενά του Ορμούζ

Το Brent σημείωσε άλμα σχεδόν 7%, ξεπερνώντας τα 126 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Παράλληλα, το αμερικανικό West Texas Intermediate ενισχύθηκε κατά 2,3%, φτάνοντας περίπου τα 109 δολάρια το βαρέλι. Οι αγορές ενέργειας βρίσκονται σε ένταση, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες φαίνεται να έχουν «παγώσει», ενώ τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά.

Από το πέρασμα αυτό διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας μεταφοράς πετρελαίου, γεγονός που καθιστά κάθε διαταραχή κρίσιμη για τις διεθνείς αγορές.

Οι τιμές είχαν ήδη αυξηθεί κατά 6% την Τετάρτη, μετά από αναφορές ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζει πιο παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη έχει απειλήσει με επιθέσεις σε πλοία στην περιοχή ως απάντηση σε αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν ενισχύσει περαιτέρω τις ανησυχίες για μια παρατεταμένη διαταραχή στην παγκόσμια ενεργειακή προσφορά.

Με πληροφορίες από BBC