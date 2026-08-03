Πετρέλαιο κίνησης: Μέχρι πότε είναι σε ισχύ η επιπλέον επιδότηση

Σε ισχύ έχει τεθεί η επιπλέον κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης.

Στόχος είναι ο περιορισμός του αυξημένου μεταφορικού κόστους και για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τα νοικοκυρά. Η μείωση παρόλα αυτά, δεν θα περάσει ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια.

«Αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά» είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδικότερα, με την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, η κυβέρνηση σκοπεύει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που μπορεί να έχει όλη η εφοδιαστική αλυσίδα.

Γιατί η χαμηλότερη τιμή δεν θα εμφανιστεί ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews για την επιδότηση, η νέα χαμηλότερη τιμή, δεν θα εμφανιστεί ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια. Ο λόγος είναι, ότι κάθε πρατήριο διαθέτει διαφορετικά αποθέματα στις δεξαμενές του.

Όσοι έχουν ήδη προμηθευτεί τα καύσιμα με τις νέες τιμές, θα μπορέσουν να περάσουν γρηγορότερα τη μείωση στην αντλία, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Όσο για τις πιο απομακρυσμένες περιοχές και τα νησιά, εκεί όπου ο ανεφοδιασμός των πρατηρίων πραγματοποιείται σε πιο αραιά διαστήματα, οι μειώσεις θα εμφανιστούν πιο μετά.

Μέχρι πότε ισχύει η επιδότηση πετρελαίου κίνησης

Σύμφωνα με την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1, η επιδότηση θα είναι σε ισχύ μέχρι τα τέλη του Αυγούστου.

Στην εκπομπή ήταν καλεσμένος ο Γιώργος Ασμάτογλου πρώην πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων, που ανέφερε «υπάρχει μια παγκόσμια ύφεση και το ξέρουμε. Πώς γίνεται να υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση στο πετρέλαιο - και το αποδίδουν στο βιομηχανικό πετρέλαιο- ενώ υπάρχει επάρκεια;».

Για την επιδότηση, λέει «τρεις μέρες πριν μπει το δεκάλεπτο, είχε 6 λεπτά αύξηση το πετρέλαιο. Εάν δηλαδή ήταν 2 ευρώ, πήγε 2,06. Την ημέρα που ήρθε το δεκάλεπτο και θα πήγαινε 1,96, δεν έγινε δεκάλεπτο ήταν οκτάλεπτο, γιατί εκείνη την ημέρα πήρε 2 λεπτά».

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, ANT1