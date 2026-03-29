Πάσχα 2026: Ποια Κυριακή είναι ανοιχτά τα καταστήματα - Το ωράριο λειτουργίας

Την εβδομάδα αυτή ξεκινά το εορταστικό ωράριο καταστημάτων για το Πάσχα 2026.

Οι Εμπορικοί Σύλλογοι έχουν ήδη ανακοινώσει τα προτεινόμενα ωράριά τους.

Όπως αναφέρει στις ανακοίνωσεις, το εορταστικό ωράριο ξεκινά την Πέμπτη 2 Απριλίου.

Το ωράριο καταστήματων θα ισχύσει καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών.

Πάσχα 2026: Ωράριο καταστημάτων σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε:

Πέμπτη 02/04/2026 09.00 – 21.00

Παρασκευή 03/04/2026 09.00 – 21.00

Σάββατο 04/04/2026 09.00 – 16.00

Κυριακή 05/04/2026 11.00 – 16.00

Μ. Δευτέρα 06/04/2026 09.00 – 21.00

Μ. Τρίτη 07/04/2026 09.00 – 21.00

Μ. Τετάρτη 08/04/2026 09.00 – 21.00

Μ. Πέμπτη 09/04/2026 09.00 – 21.00

Μ. Παρασκευή 10/04/2026 13.00 – 19.00

Μ. Σάββατο 11/04/2026 09.00 – 15.00

ΠΑΣΧΑ 12/04/2026 ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα 13/04/2026 ΑΡΓΙΑ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά ανέφερε, σε ανακοίνωσή του:

Πέμπτη 2/4: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Παρασκευή 3/4: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Σάββατο 4/4: 9.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.

Κυριακή 5/4 : 11.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.

Μ. Δευτέρα 6/4 έως και Μ. Πέμπτη 9/4: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Μ. Παρασκευή 10/4: 1.00 μ.μ. – 7.00 μ.μ.

Μ. Σάββατο 11/4: 9.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.

Τη Δευτέρα 13 Απριλίου τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Από την Τρίτη 14 Απριλίου, επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα του Πειραιά.

Όπως ανέφερε ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά, εν όψει της έναρξης του Πασχαλινού ωραρίου στις 2 Απριλίου, «προσκαλεί τους καταναλωτές να επιλέξουν για τις πασχαλινές αγορές τους τα καταστήματα του Πειραιά, να βιώσουν την ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα της πόλης μας, να ανακαλύψουν τις μοναδικές τιμές και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει η πειραϊκή αγορά και να απολαύσουν την ποικιλία, την προσωπική εξυπηρέτηση, την άνεση των αγορών τους και τη ζεστή φιλοξενία μέσα σε ένα γιορτινό αισιόδοξο κλίμα».

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης τόνισε πως: