Παραμένουν υψηλές οι τιμές πετρελαίου: Πόσο κοστίζει σήμερα το βαρέλι

Οι τιμές πετρελαίου παραμένουν σήμερα κοντά στα ή πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Περί τις 02:15 (ώρα Ελλάδας), καθώς άρχιζαν οι συναλλαγές στην Ασία, η τιμή του βαρελιού του WTI, αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, αυξανόταν κατά 0,11%, στα 98,82 δολάρια, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 0,79%, στα 103,95 δολάρια.

Οι τιμές πάντως δεν παρουσιάζουν τις απότομες ανόδους των τελευταίων ημερών. Οι τιμές του αργού απογειώθηκαν μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης- αυτή του WTI αυξήθηκε κατά σχεδόν 50% μέσα σε δυο εβδομάδες.

Τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, παραμένουν σχεδόν εντελώς κλειστά, καθώς το Ιράν δεν κρύβει ότι εννοεί να ασκήσει πίεση στις ΗΠΑ και στην παγκόσμια οικονομία.

Στην αγορά 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου για να αναχαιτιστεί το ράλι τιμών

Στο μεταξύ, πετρέλαιο από τα στρατηγικά αποθέματα των χωρών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) θα αρχίσει να διοχετεύεται σύντομα στις παγκόσμιες αγορές, μετά την απόφαση των κρατών μελών του Οργανισμού να αποδεσμεύσουν συνολικά 411,9 εκατομμύρια βαρέλια- ποσότητα ρεκόρ- από τα στρατηγικά τους αποθέματα.

Κυβερνήσεις των χωρών του ΔΟΕ έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν 271,7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από κρατικά αποθέματα, 116,6 εκατομμύρια βαρέλια από υποχρεωτικά αποθέματα της βιομηχανίας και 23,6 εκατομμύρια βαρέλια από άλλες πηγές, ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο ΔΟΕ πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του ότι το 72% των προγραμματισμένων αποδεσμεύσεων αφορά αργό πετρέλαιο και το 28% πετρελαϊκά προϊόντα. Αποθέματα από τις χώρες της Ασίας θα είναι διαθέσιμα άμεσα ενώ αποθέματα από την Ευρώπη και την αμερικανική ήπειρο θα είναι διαθέσιμα στο τέλος Μαρτίου.

Σημειώνεται πως την περασμένη εβδομάδα οι 32 χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, αποφάσισαν να προχωρήσουν στην αποδέσμευση αυτή για να αμβλυνθούν οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αραβικά κράτη του Κόλπου έχουν δεχθεί πάνω από 2.000 επιθέσεις με πυραύλους και drones από την έναρξη του πολέμου της 28ής Φεβρουαρίου, με στόχους να περιλαμβάνουν διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ και στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, αλλά και κρίσιμης σημασίας πετρελαϊκές υποδομές, λιμάνια, αεροδρόμια, ξενοδοχεία και κτίρια κατοικιών και γραφείων στον Κόλπο.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία εγκαθίδρυσαν σχέσεις με τον άσπονδο εχθρό του Ιράν, το Ισραήλ, το 2020, έχουν δεχθεί μεγάλο μέρος των επιθέσεων. Εντούτοις, όλα τα αραβικά κράτη του Κόλπου έχουν επηρεαστεί και όλα έχουν καταδικάσει το Ιράν.

Στο παρασκήνιο, αναλυτές και περιφερειακές πηγές λένε ότι στις χώρες του Κόλπου υπάρχει παράλληλα και μια αυξανόμενη δυσφορία για τις ΗΠΑ, που για χρόνια εγγυώνταν την ασφάλειά τους, και βλέπουν τώρα τις ΗΠΑ να τις σέρνουν σε έναν πόλεμο που δεν στηρίζουν, αλλά για τον οποίο πληρώνουν βαρύ τίμημα.

Στη Σαουδική Αραβία, οι επιθέσεις έχουν επικεντρωθεί στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου παράγεται το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου του σουνιτικού βασιλείου, καθώς και στην αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν που φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις ανατολικά του Ριάντ, και στην Διπλωματική Συνοικία στο δυτικό άκρο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με ανακοινώσεις του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Η Σαουδική Αραβία και το Ιράν αποκατέστησαν τις διπλωματικές του σχέσεις το 2023, μετά από χρόνια εχθρότητας που τις οδήγησαν να στηρίζουν αντίπαλες πολιτικές και στρατιωτικές παρατάξεις και φατρίες σε όλη την περιοχή.

Ο Ιρανός πρεσβευτής Αλιρεζά Εναγιατί αρνήθηκε ότι το Ιράν είναι υπεύθυνο για τις επιθέσεις στις πετρελαϊκές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένου του διυλιστηρίου Ρας Τανούρα στην ανατολική ακτή και για δεκάδες απόπειρες επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο κοίτασμα Σαϊμπάχ στην έρημο κοντά στα σύνορα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Το Ιράν δεν είναι το μέρος που ευθύνεται για αυτές τις επιθέσεις και αν το Ιράν τις είχε πραγματοποιήσει, θα το είχε ανακοινώσει», τόνισε ο Ιρανός πρεσβευτής στο Ριάντ, αν και δεν ανέφερε ποιος πραγματοποίησε τις επιθέσεις. Στις ανακοινώσεις του το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δεν απέδωσε ευθύνες για τα μεμονωμένα περιστατικά.

Ο Εναγιατί τόνισε ότι το Ιράν επιτίθεται μόνο σε στόχους και συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, συμπληρώνοντας ότι προσωπικά βρίσκεται σε συνεχή επαφή με Σαουδάραβες αξιωματούχους, με τις σχέσεις «να προχωρούν κανονικά» σε πολλούς τομείς.