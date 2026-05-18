«Πάνω από 2,10 ευρώ» η βενζίνη: Το πιο πιθανό σενάριο για τις τιμές το καλοκαίρι

Πάνω από τα δύο ευρώ είναι η τιμή της βενζίνης.

Για τις τιμές που θα δουν οι καταναλωτές στα πρατήρια καυσίμων μίλησε ο πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, τονίζοντας ότι η τιμή της βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ αυτήν την βδομάδα.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που επικρατεί στην περιοχή του Κόλπου.

Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο κίνησης βρέθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης, κοντά στο 1,80 ευρώ όπου και θα παραμείνει τις επόμενες μέρες.

Ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε ότι θεωρεί απαραίτητη την παράταση των μέτρων στήριξης, καθώς είναι αρκετά πιθανό το σενάριο οι τιμές να παραμείνουν σε αρκετά υψηλά επίπεδα το καλοκαίρι ανεξαρτήτως της έκβασης του πολέμου.

Αυτό συμβαίνει καθώς η αγορά θα χρειαστεί τουλάχιστον τρεις μήνες προκειμένου να επανέλθει στην παραγωγή προηγούμενων ποσοτήτων.

Έρχεται νέα αύξηση στη βενζίνη

Μάλιστα, σύμφωνα με το Mega, την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται από τα διυλιστήρια νέα αύξηση πέντε λεπτών ανά λίτρο, με παράγοντες της αγοράς καυσίμων να κάνουν λόγο για φαινόμενα κερδοσκοπίας.

«Σε 4 μέρες είχαμε 6 λεπτά αύξηση της αμόλυβδης βενζίνης. Υπάρχει έντονη κερδοσκοπία στο εξωτερικό, από το trading εννοώ και αυτό είναι που επιβαρύνει τις τιμές», δήλωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.